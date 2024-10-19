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Коли поліцейських на пенсії можуть мобілізувати до ЗСУ — головна умова

19 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація поліцейських на пенсії до ЗСУ — за яких умов це можливо
Українській військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Залучити до війська можуть працівників правоохоронних органів, зокрема представників Національної поліції. 

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За якої умови мобілізувати до лав ЗСУ можуть поліцейських, які вийшли на пенсію, роз'яснив народний депутат, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський в інтерв'ю для "Українське Радіо".

Мобілізація колишніх працівників поліції

Як відомо, працівники силових структур, зокрема поліцейські, можуть вийти на пенсію у віці 40-45 років. Жодних обмежень щодо мобілізації цієї категорії громадян законодавством не передбачено.

"Усі вони зі спеціального обліку переводяться на загальний військовий облік і підлягають такому самому призову за мобілізацією під час дії воєнного стану, як і всі інші громадяни України", — зазначив Веніславський.

При цьому, як і у випадку з іншими військовозобов'язаними громадянами, основна умова призову на військову службу — висновок ВЛК про придатність за станом здоров'я. 

 

Мобілізація поліцейських на пенсії до ЗСУ — за яких умов це можливо
Поліцейські, які захищають країну на фронті. Фото: Нацполіція

Таким чином, якщо працівник поліції, який вийшов на пенсію, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, то він підлягає мобілізації на загальних засадах.

Раніше ми повідомляли, кого з військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур можуть мобілізувати

Нагадаємо, ми писали, кого у жовтні 2024 року першочергово призиватимуть до лав Збройних сил України.

Також ми інформували, як відбувається процес мобілізації засуджених до лав ЗСУ.

поліція військова служба пенсія мобілізація закон

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