Мобілізація поліцейських на пенсії до ЗСУ — за яких умов це можливо

Коли поліцейських на пенсії можуть мобілізувати до ЗСУ — головна умова
В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Залучити до війська можуть працівників правоохоронних органів, зокрема представників Національної поліції.
За якої умови мобілізувати до лав ЗСУ можуть поліцейських, які вийшли на пенсію, роз'яснив народний депутат, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський в інтерв'ю для "Українське Радіо".
Мобілізація колишніх працівників поліції
Як відомо, працівники силових структур, зокрема поліцейські, можуть вийти на пенсію у віці 40-45 років. Жодних обмежень щодо мобілізації цієї категорії громадян законодавством не передбачено.
"Усі вони зі спеціального обліку переводяться на загальний військовий облік і підлягають такому самому призову за мобілізацією під час дії воєнного стану, як і всі інші громадяни України", — зазначив Веніславський.
При цьому, як і у випадку з іншими військовозобов'язаними громадянами, основна умова призову на військову службу — висновок ВЛК про придатність за станом здоров'я.
Таким чином, якщо працівник поліції, який вийшов на пенсію, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, то він підлягає мобілізації на загальних засадах.
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