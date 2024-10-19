Мобилизация полицейских на пенсии в ВСУ — при каких условиях это возможно

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Привлечь в армию могут работников правоохранительных органов, в том числе представителей Национальной полиции.

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При каком условии мобилизовать в ряды ВСУ могут вышедших на пенсию полицейских разъяснил народный депутат, председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский в интервью для "Українське Радіо".

Мобилизация бывших сотрудников полиции

Как известно, сотрудники силовых структур, в том числе полицейские, могут выйти на пенсию в возрасте 40-45 лет. Никаких ограничений по мобилизации этой категории граждан законодательством не предусмотрено.

"Все они со специального учета переводятся на общий военный учет и подлежат такому же призыву по мобилизации во время действия военного положения, как и все другие граждане Украины", — отметил Вениславский.

При этом, как и в случае с другими военнообязанными гражданами, основным условием призыва на военную службу является заключение ВВК о пригодности по состоянию здоровья.

Полицейские защищают страну на фронте. Фото: Нацполиция

Таким образом, если вышедший на пенсию работник полиции прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе по состоянию здоровья, то он подлежит мобилизации на общих началах.

Ранее мы сообщали, кого из военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур могут мобилизовать.

Напомним, мы писали, кого в октябре 2024 года будут первоочередно призывать в ряды Вооруженных сил Украины.

Также мы информировали, как происходит процесс мобилизации осужденных в ряды ВСУ.