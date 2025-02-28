Мобілізація в Україні 2025 — за яких підстав поліція має право доставляти до ТЦК

Працівники поліції перевіряють документи у чоловіка. Фото: "Вгору"

В Україні усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані дотримуватися правил військового обліку. За ігнорування мобілізаційних заходів загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а ТЦК може подати особу в розшук.

Коли поліція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних громадян та доставляти у ТЦК та СП, пояснила адвокатка Олена Воронкова в коментарі "Факти ICTV".

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Як пояснила правознавиця, у розшук людину, яка порушила правила військового обліку, подає ТЦК та СП. А вже поліція має право здійснювати адміністративне затримання осіб для подальшого з'ясування обставин та вжиття необхідних заходів.

Саме тому працівники ТЦК патрулюють вулиці разом із представниками поліції. Проте, як наголосила експертка, затримання має відбуватись лише за наявності до цього підстав.

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліції. Фото: tulchin-rda.gov.ua

За яких підстав поліція має право доставляти до ТЦК

Головна підстава для затримання військовозобов'язаного — перебування у розшуку. Якщо під час перевірки документів було з'ясовано цей факт, особа доставляється або у відділ поліції або до ТЦК для вжиття необхідних заходів, а саме складення адміністративного протоколу.

Затримання відбувається на підставі ст. 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У розшук можуть оголосити за ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП:

неявка за повісткою;

непроходження ВЛК;

неоновлення військово-облікових даних.

Перевірити, чи є ви у розшуку можна через додаток "Резерв+" або через "Опендатабот".

Раніше ми писали, чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи у чоловіків на вулиці.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких підстав військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук ТЦК.

Також ми інформували, хто може зняти з розшуку військовозобов'язаного чоловіка.