Мобілізація в Україні 2025 — чи має право поліція перевіряти ВОД у чоловіків

Працівники поліції перевіряють документи у чоловіка. Фото: "Вгору"

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі без виключення чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити із собою документи, що підтверджують особу та військово-обліковий документ, до прикладу, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці. Цей документ може бути як у паперовій формі, так і в електронному вигляді у додатку "Резерв+". Відсутність ВОД кваліфікується як порушення правил військового обліку.

Проте, хто має повноваження перевіряти наявність військово-облікових документів та чи можуть це робити працівники Національної поліції України, розповіли юристи юридичної компанії "Inseinin".

Читайте також:

Чи має право поліція перевіряти ВОД

Як підкреслили правознавці, правоохоронці на законних підставах можуть вимагати від чоловіків військово-облікові документи. Щобільше, особи не мають права відмовитись від надання їх на ознайомлення.

Як пояснюють фахівці, працівники поліції можуть зчитувати військово-облікові документи та перевіряти дані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних, резервістів, а також через базу "АРМОР".

Працівники поліції перевіряють документи у чоловіка. Фото: "Вгору"

Де може здійснюватися перевірка військово-облікових документів

Поліція може вимагати пред'явити військово-облікові документи:

у громадських місцях;

за місцем проживання;

за місцем роботи;

на блок-постах;

у паспортному сервісі МВС;

під час зупинки автомобіля через порушення ПДР або оформлення ДТП.

Що чекає на порушника військового обліку

У випадку виявлення порушення правил військового обліку або адміністративного розшуку за вчинення адміністративного правопорушення правоохоронці можуть затримувати та доставляти військовозобов'язаного до районного ТЦК.

Підставами для здійснення адміністративного затримання працівниками поліції є:

ухилення від явки до ТЦК за повісткою;

відсутність військово-облікового документа;

неперебування на військовому обліку;

відмова від вручення повістки;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

інші порушення правил військового обліку, які передбачені постановою КМУ №1487.

Раніше ми писали, чи треба чоловікам сідати в авто ТЦК на вимогу.

Нагадаємо, ми розповідали, що загрожує чоловікам за відмову проходити ВЛК.

Також ми повідомляли, за яких підстав військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук ТЦК.