Мобілізація в Україні 2025 — чи має право поліція перевіряти ВОД у чоловіків

Перевірка ВОД в українців на вулиці — чи має право на це поліція
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі без виключення чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити із собою документи, що підтверджують особу та військово-обліковий документ, до прикладу, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці. Цей документ може бути як у паперовій формі, так і в електронному вигляді у додатку "Резерв+". Відсутність ВОД кваліфікується як порушення правил військового обліку.
Проте, хто має повноваження перевіряти наявність військово-облікових документів та чи можуть це робити працівники Національної поліції України, розповіли юристи юридичної компанії "Inseinin".
Чи має право поліція перевіряти ВОД
Як підкреслили правознавці, правоохоронці на законних підставах можуть вимагати від чоловіків військово-облікові документи. Щобільше, особи не мають права відмовитись від надання їх на ознайомлення.
Як пояснюють фахівці, працівники поліції можуть зчитувати військово-облікові документи та перевіряти дані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних, резервістів, а також через базу "АРМОР".
Де може здійснюватися перевірка військово-облікових документів
Поліція може вимагати пред'явити військово-облікові документи:
- у громадських місцях;
- за місцем проживання;
- за місцем роботи;
- на блок-постах;
- у паспортному сервісі МВС;
- під час зупинки автомобіля через порушення ПДР або оформлення ДТП.
Що чекає на порушника військового обліку
У випадку виявлення порушення правил військового обліку або адміністративного розшуку за вчинення адміністративного правопорушення правоохоронці можуть затримувати та доставляти військовозобов'язаного до районного ТЦК.
Підставами для здійснення адміністративного затримання працівниками поліції є:
- ухилення від явки до ТЦК за повісткою;
- відсутність військово-облікового документа;
- неперебування на військовому обліку;
- відмова від вручення повістки;
- ухилення від проходження військово-лікарської комісії;
- інші порушення правил військового обліку, які передбачені постановою КМУ №1487.
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