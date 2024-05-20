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Коли Резерв+ запрацює нормально — у Міноборони відповіли на критику

20 травня 2024 08:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли запрацює мобільний додаток Резерв+
Чоловік дивиться на екран смартфону. Фото ілюстративне: Depositphotos
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Мобільний додаток "Резерв+", за допомогою якого військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити дані про себе, не витримав навантаження і став підвисати у перші дні використання. Чимало українців критикують програму і сподіваються, що державні спеціалісти з кібербезпеки перевірили "Резерв+" перед запуском.

Про це з посиланням на коментарі користувачів пише BBC Україна.  

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Мобільний додаток підвисав майже одразу — на етапі авторизації, яка можлива лише за допомогою онлайн-банкінгу.

"Багато хто скачав цей застосунок, багато хто авторизувався, оновив свої дані. Був момент, коли сервер був перевантажений. Понад 700 тисяч людей намагалися одночасно зайти. Це був незначний системний збій, але не треба забувати, що повноцінна версія цього застосунку з'явиться в середині червня", — каже речник міноборони Дмитро Лазуткін.

За даними МОУ, станом на 19 травня 2024 року через додаток вже оновили свої дані понад 130 тисяч чоловіків.

Мобільний додаток Резерв+ дай збій
Фото: dev.ua

Мобільний додаток був перероблений з іншого, дитячого застосунку

За словами одного із засновників "Українського кіберальянсу" Андрія Барановича, цей мобільний додаток був перероблений з іншого застосунку. Йдеться про додаток "Мрія", який створювали для українських школярів, аби вони могли подивитися у програмі розклад уроків, вести там щоденник.

Розробник військового програмного забезпечення Ярослав Шерстюк теж розкритикував "Резерв+". Експерт сумнівається у захищеності додатка від сторонніх втручань. І нарікає на технічну підтримку, яка працює через Telegram-месенджер, що може, наприклад, співпрацювати з російськими спецслужбами. 

Нагадаємо, запуск мобільного застосунку "Резерв+" відбувся у суботу, 18 травня. Додаток, зокрема, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

війна
Міноборони
військовий облік
мобілізація
застосунок
ТЦК та СП

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