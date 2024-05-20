Когда заработает мобильное приложение Резерв+

Мужчина смотрит на экран смартфона. Фото иллюстративное: Depositphotos

Мобильное приложение "Резерв+" , с помощью которого военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить данные о себе, не выдержало нагрузки и стало подвисать в первые дни использования. Многие украинцы критикуют программу и надеются, что государственные специалисты по кибербезопасности проверили "Резерв+" перед запуском.

Об этом со ссылкой на комментарии пользователей пишет BBC Украина.

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Приложение полноценно заработает в середине июня

Мобильное приложение подвисало почти сразу — на этапе авторизации, которая возможна только с помощью банкинга.

"Многие скачали это приложение, многие авторизировались, обновили свои данные. Был момент, когда сервер был перегружен. Более 700 тысяч человек пытались одновременно зайти. Это был незначительный системный сбой, но не надо забывать, что полноценная версия этого приложения появится в середине июня", — говорит спикер минобороны Дмитрий Лазуткин.

По данным МОУ, по состоянию на 19 мая через приложение уже обновили свои данные более 130 тысяч человек.

Фото: dev.ua

Мобильное приложение было создано на основе другого, детского

По словам одного из основателей "Украинского киберальянса" Андрея Барановича, это мобильное приложение было переработано из другого приложения. Речь идет о приложении "Мрия", которое создавали для украинских школьников, чтобы они могли посмотреть в программе расписание уроков, вести там дневник.

Разработчик военного программного обеспечения Ярослав Шерстюк тоже раскритиковал "Резерв+". Эксперт сомневается в защищенности приложения от посторонних вмешательств. И сетует на техническую поддержку, работающую через Telegram-мессенджер, который может, например, сотрудничать с российскими спецслужбами.

Напомним, запуск мобильного приложения "Резерв+" состоялся в субботу, 18 мая. Приложение, в частности, информирует мужчин, проживающих за границей, что повестки им будут высылать по электронной почте.

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие заявки находятся в процессе обработки.