Мобілізація в Україні — коли ТЦК може відмовити у наданні довідки про відстрочку

Працівник територіального центру комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Попри дію воєнного стану та загальної мобілізації частина військовозобов'язаних громадян має право на відстрочку від призову. Її можна офіційно оформити, звернувшись до ТЦК та СП із відповідними документами та заявою. Зазвичай після даної процедури чоловіки отримують довідку про отримання відстрочки. Проте, у деяких випадках її не видають.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, коли ТЦК та СП не надають військовозобов'язаним чоловікам довідку про отримання відстрочки.

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Так, правозахисниця нагадала, що нещодавно стало доступне отримання відстрочки через додаток "Резерв+". Тож, тим військовозобов'язаним громадянам, які оформлюють відстрочку онлайн, довідку не надають.

Як пояснила Дар'я Тарасенко, це передбачає постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Відповідно до даного документу, довідка про відстрочку надається тільки тоді, коли рішення про надання цієї відстрочки приймала комісія при ТЦК та СП. Оскільки відстрочка через "Резерв+" отримується без створення комісії та розгляду справи, то і довідку надати не можуть.

"У випадку оформлення відстрочки через "Резерв+" доказом оформлення відстрочки є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який також відображається і в електронному ВОД (в полі "відстрочка")", — розповіла адвокатка.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в Резерв+.

Нагадаємо, ми писали, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також ми інформували, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.