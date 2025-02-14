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Когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК — восемь причин

14 февраля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — по каким причинам мужчины попадают в розыск ТЦК
Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Скриншот из видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет должны соблюдать мобилизационное законодательство. За невыполнение своих обязанностей и нарушение правил воинского учета такие лица могут попасть в розыск ТЦК и СП.

Какие именно нарушения могут стать причиной для подачи военнообязанного в розыск, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

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Причины для подачи военнообязанного в розыск

Так, прежде всего, правозащитники подчеркнули, инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки нарушителя в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении и вынесения штрафа (ст. 210 и 210-1 КУоАП).

Правила воинского учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487. За нарушение любого из правил, определенного этим документом, ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя.

Главные причины, по которым военнообязанные мужчины могут попасть в розыск, следующие:

  1. Лицо не состоит на воинском учете по месту регистрации (по месту фактического проживания).
  2. Мужчина не обновил свои военно-учетные данные.
  3. Лицо не стоит на учете на предприятии или в учебном заведении.
  4. Гражданин проигнорировал вручение повестки лично, через почту или работодателя.
  5. Мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или проигнорировал направление.
  6. Мужчина после наступления 25 лет уклонился от постановки на учет военнообязанных лиц.
  7. Нарушитель уклонился от воинского учета.
  8. Нарушитель уклонился от мобилизации.

 

Коли військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть потрапити у розшук ТЦК та СП
Работник ТЦК разговаривает с мужчиной в присутствии полиции. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Что ждет нарушителей, которые попали в розыск ТЦК

После установления нарушения ТЦК и СП обращается в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного лица. Далее должен происходить следующий процесс:

  1. Задержание и доставка нарушителя в районный ТЦК.
  2. Составление протокола об административном правонарушении.
  3. Вынесение постановления о штрафе и административной ответственности.

Юристы добавили, в случае отсутствия оснований для отсрочки, нарушителя могут направить на ВВК для дальнейшей мобилизации на военную службу.

Ранее мы сообщали, можно ли забронировать работника, если он находится в розыске ТЦК.

Напомним, мы писали, какой именно ТЦК и СП должен подавать в розыск нарушителя воинского учета.

Также мы информировали, надо ли мужчинам садиться в авто ТЦК по требованию.

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