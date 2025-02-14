Мобилизация в Украине 2025 — по каким причинам мужчины попадают в розыск ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Скриншот из видео на Youtube

В Украине все военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет должны соблюдать мобилизационное законодательство. За невыполнение своих обязанностей и нарушение правил воинского учета такие лица могут попасть в розыск ТЦК и СП.

Какие именно нарушения могут стать причиной для подачи военнообязанного в розыск, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

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Причины для подачи военнообязанного в розыск

Так, прежде всего, правозащитники подчеркнули, инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки нарушителя в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении и вынесения штрафа (ст. 210 и 210-1 КУоАП).

Правила воинского учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487. За нарушение любого из правил, определенного этим документом, ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя.

Главные причины, по которым военнообязанные мужчины могут попасть в розыск, следующие:

Лицо не состоит на воинском учете по месту регистрации (по месту фактического проживания). Мужчина не обновил свои военно-учетные данные. Лицо не стоит на учете на предприятии или в учебном заведении. Гражданин проигнорировал вручение повестки лично, через почту или работодателя. Мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или проигнорировал направление. Мужчина после наступления 25 лет уклонился от постановки на учет военнообязанных лиц. Нарушитель уклонился от воинского учета. Нарушитель уклонился от мобилизации.

Работник ТЦК разговаривает с мужчиной в присутствии полиции. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Что ждет нарушителей, которые попали в розыск ТЦК

После установления нарушения ТЦК и СП обращается в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного лица. Далее должен происходить следующий процесс:

Задержание и доставка нарушителя в районный ТЦК. Составление протокола об административном правонарушении. Вынесение постановления о штрафе и административной ответственности.

Юристы добавили, в случае отсутствия оснований для отсрочки, нарушителя могут направить на ВВК для дальнейшей мобилизации на военную службу.

Ранее мы сообщали, можно ли забронировать работника, если он находится в розыске ТЦК.

Напомним, мы писали, какой именно ТЦК и СП должен подавать в розыск нарушителя воинского учета.

Также мы информировали, надо ли мужчинам садиться в авто ТЦК по требованию.