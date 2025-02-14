Мобилизация в Украине 2025 — по каким причинам мужчины попадают в розыск ТЦК

Когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК — восемь причин
В Украине все военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет должны соблюдать мобилизационное законодательство. За невыполнение своих обязанностей и нарушение правил воинского учета такие лица могут попасть в розыск ТЦК и СП.
Какие именно нарушения могут стать причиной для подачи военнообязанного в розыск, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.
Причины для подачи военнообязанного в розыск
Так, прежде всего, правозащитники подчеркнули, инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки нарушителя в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении и вынесения штрафа (ст. 210 и 210-1 КУоАП).
Правила воинского учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487. За нарушение любого из правил, определенного этим документом, ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя.
Главные причины, по которым военнообязанные мужчины могут попасть в розыск, следующие:
- Лицо не состоит на воинском учете по месту регистрации (по месту фактического проживания).
- Мужчина не обновил свои военно-учетные данные.
- Лицо не стоит на учете на предприятии или в учебном заведении.
- Гражданин проигнорировал вручение повестки лично, через почту или работодателя.
- Мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или проигнорировал направление.
- Мужчина после наступления 25 лет уклонился от постановки на учет военнообязанных лиц.
- Нарушитель уклонился от воинского учета.
- Нарушитель уклонился от мобилизации.
Что ждет нарушителей, которые попали в розыск ТЦК
После установления нарушения ТЦК и СП обращается в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного лица. Далее должен происходить следующий процесс:
- Задержание и доставка нарушителя в районный ТЦК.
- Составление протокола об административном правонарушении.
- Вынесение постановления о штрафе и административной ответственности.
Юристы добавили, в случае отсутствия оснований для отсрочки, нарушителя могут направить на ВВК для дальнейшей мобилизации на военную службу.
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