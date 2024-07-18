Виїзд військових ЗСУ за кордон — які є три законні підстави 2024 року

Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

Навіть під час війни військовослужбовці Збройних сил України мають право на виїзд за межі країни. Але, звичайно ж, вільно перетинати кордон можна маючи одну з законних для цього підстав, підтверджених документально.

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Які є підстави для виїзду з України 2024 року, розповіла юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова в коментарі для РБК-Україна.

Хто з військових може виїздити за кордон — перелік підстав 2024 року

Діана Тернова наголосила, що військові мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Так, за словами юристки, відповідно до українського законодавства, під час дії воєнного стану чинні військові мають можливість виїхати за межі країни. Для цього є декілька підстав:

планова відпустка (якщо військовий заздалегідь документально узгодив з командуванням, що вона буде проходити за кордоном);

направлення на лікування;

відрядження (на навчання).

Військовослужбовиці приїхали у відпустку. Фото: google.com

Тернова підкреслила, якщо військовий виїжджає на навчання, то окремих дозволів командування не потрібно. А от якщо це відпустка, то рішення приймає командир частини. Він може її погодити або ж ні, на власний розсуд. Саме командир видає військовому відпускний квиток та наказ.

Для виїзду, наприклад, у відпустку до родичів, військовому спершу потрібно написати рапорт.

"І в графі, де зазначається, де саме військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити — адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі, до яких він виїжджає, мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання в тій країні, де вони на цей момент перебувають", — пояснює правознавиця.

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