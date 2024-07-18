Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли військові ЗСУ можуть виїжджати за кордон 2024 року — три законні підстави arrow

Коли військові ЗСУ можуть виїжджати за кордон 2024 року — три законні підстави

18 липня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд військових ЗСУ за кордон — які є три законні підстави 2024 року
Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Навіть під час війни військовослужбовці Збройних сил України мають право на виїзд за межі країни. Але, звичайно ж, вільно перетинати кордон можна маючи одну з законних для цього підстав, підтверджених документально. 

Читайте також:

Які є підстави для виїзду з України 2024 року, розповіла юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова в коментарі для РБК-Україна.

Хто з військових може виїздити за кордон — перелік підстав 2024 року

Діана Тернова наголосила, що військові мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Так, за словами юристки, відповідно до українського законодавства, під час дії воєнного стану чинні військові мають можливість виїхати за межі країни. Для цього є декілька підстав: 

  • планова відпустка (якщо військовий заздалегідь документально узгодив з командуванням, що вона буде проходити за кордоном);
  • направлення на лікування;
  • відрядження (на навчання). 

 

Хто з військових може виїздити за кордон — перелік підстав 2024 року
Військовослужбовиці приїхали у відпустку. Фото: google.com

Тернова підкреслила, якщо військовий виїжджає на навчання, то окремих дозволів командування не потрібно. А от якщо це відпустка, то рішення приймає командир частини. Він може її погодити або ж ні, на власний розсуд. Саме командир видає військовому відпускний квиток та наказ.

Для виїзду, наприклад, у відпустку до родичів, військовому спершу потрібно написати рапорт.

"І в графі, де зазначається, де саме військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити — адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі, до яких він виїжджає, мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання в тій країні, де вони на цей момент перебувають", — пояснює правознавиця.

Раніше ми писали, як українському військовому виїхати у відпустку за кордон та на що звернути увагу при оформленні такої відпустки.

Нагадаємо, ми розповідали, як військовому взяти відпустку у зв’язку з народженням дитини.

Також ми інформували, як військовому піти у відпустку за сімейними обставинами. 

війна закон ЗСУ військові мобілізація виїзд за кордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця