Відпустка військовому при народженні дитини — які є умови та терміни 2024 року

Народження дитини в родині військового. Фото: Instagram/zelenskiy_official

Відповідно до чинного українського законодавства, військовослужбовці мають право піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини.

Як взяти, які є нюанси та скільки днів відпустки надається через дану обставину, пише Факти ICTV.

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Варто зазначити, що законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який регулює питання надання відпустки військовому у зв’язку з народженням дитини, був ухвалений Верховною Радою України ще в кінці березня поточного року. У квітні президент України підписав даний документ, тож він набрав чинності.

Що відомо про відпустку військовому при народженні дитини

Відтепер українські захисники отримають право на одноразову відпустку у зв’язку з народженням дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі. Строк такої відпустки — 14 днів.

Крім цього, прийнятий законопроєкт передбачає надання військовослужбовцям відпустки:

для відновлення здоров’я та лікування після поранення на строк до 12 місяців ;

; для проходження лікування за кордоном, яке може перевищувати 4 місяці ;

; для догляду за хворою дитиною віком до 14 років на період не більше 14 календарних днів. Але у разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовий може взяти відпустку зі збереженням грошового забезпечення на весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Військовий тримає на руках дитину. Фото: depositphotos.com

Як піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини

Процедура отримання такої відпустки стандартна:

Військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру. Командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч. Командир приймає рішення щодо надання відпустки.

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