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Як військовому взяти відпустку у зв’язку з народженням дитини — умови та терміни

16 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відпустка військовому при народженні дитини — які є умови та терміни 2024 року
Народження дитини в родині військового. Фото: Instagram/zelenskiy_official
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до чинного українського законодавства, військовослужбовці мають право піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини. 

Як взяти, які є нюанси та скільки днів відпустки надається через дану обставину, пише Факти ICTV.

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Варто зазначити, що законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який регулює питання надання відпустки військовому у зв’язку з народженням дитини, був ухвалений Верховною Радою України ще в кінці березня поточного року. У квітні президент України підписав даний документ, тож він набрав чинності. 

Що відомо про відпустку військовому при народженні дитини

Відтепер українські захисники отримають право на одноразову відпустку у зв’язку з народженням дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі. Строк такої відпустки — 14 днів.

Крім цього, прийнятий законопроєкт передбачає надання військовослужбовцям відпустки:

  • для відновлення здоров’я та лікування після поранення на строк до 12 місяців;
  • для проходження лікування за кордоном, яке може перевищувати 4 місяці;
  • для догляду за хворою дитиною віком до 14 років на період не більше 14 календарних днів. Але у разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовий може взяти відпустку зі збереженням грошового забезпечення на весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

 

Як військовослужбовцю піти у відпустку у зв’язку з народженням дитини
Військовий тримає на руках дитину. Фото: depositphotos.com

Як піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини 

Процедура отримання такої відпустки стандартна:

  1. Військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру.
  2. Командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч.
  3. Командир приймає рішення щодо надання відпустки.

Раніше ми писали, як військовому піти у відпустку за сімейними обставинами. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українських військових має право на безкоштовне житло та ремонт.

Також ми розповідали, що для військових ЗСУ планують запровадити нові доплати та заохочення.

війна
закон
ЗСУ
відпустка
військові

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