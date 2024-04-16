Відпустка військовому при народженні дитини — які є умови та терміни 2024 року

Як військовому взяти відпустку у зв’язку з народженням дитини — умови та терміни
Відповідно до чинного українського законодавства, військовослужбовці мають право піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини.
Як взяти, які є нюанси та скільки днів відпустки надається через дану обставину, пише Факти ICTV.
Варто зазначити, що законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який регулює питання надання відпустки військовому у зв’язку з народженням дитини, був ухвалений Верховною Радою України ще в кінці березня поточного року. У квітні президент України підписав даний документ, тож він набрав чинності.
Що відомо про відпустку військовому при народженні дитини
Відтепер українські захисники отримають право на одноразову відпустку у зв’язку з народженням дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі. Строк такої відпустки — 14 днів.
Крім цього, прийнятий законопроєкт передбачає надання військовослужбовцям відпустки:
- для відновлення здоров’я та лікування після поранення на строк до 12 місяців;
- для проходження лікування за кордоном, яке може перевищувати 4 місяці;
- для догляду за хворою дитиною віком до 14 років на період не більше 14 календарних днів. Але у разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовий може взяти відпустку зі збереженням грошового забезпечення на весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.
Як піти у відпустку у зв'язку з народженням дитини
Процедура отримання такої відпустки стандартна:
- Військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру.
- Командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч.
- Командир приймає рішення щодо надання відпустки.
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