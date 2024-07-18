Выезд военных ВСУ за границу — три законных основания в 2024 году

Пограничница проверяет документы у мужчины. Фото: ГПСУ

Даже во время войны военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на выезд за пределы страны. Но, конечно же, свободно пересекать границу можно, имея одно из законных для этого оснований, подтвержденных документально.

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Кто из военных может выезжать за границу — перечень оснований 2024 года

Диана Тернова отметила, что военные имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Так, по словам юристки, согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения действующие военные могут выехать за пределы страны. Для этого есть несколько оснований:

плановый отпуск (если военный заранее документально согласовал с командованием, что он будет проходить за границей);

направление на лечение;

командировки (на обучение).

Военнослужащие приехали в отпуск. Фото: google.com

Тернова подчеркнула, что если военный выезжает на обучение, то отдельных разрешений командования не требуется. А вот если это отпуск, решение принимает командир части. Он может его согласовать или нет, по своему усмотрению. Именно командир выдает военному отпускной билет и приказ.

Для выезда, например в отпуск к родственникам, военному сначала нужно написать рапорт.

"И в графе, где указывается, где именно военнослужащий будет проходить отпуск, нужно указать — адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. Например, иметь временную защиту или постоянное местожительство в той стране, где они сейчас находятся", — объясняет правовед.

Ранее мы писали, как украинскому военному уехать в отпуск за границу и на что обратить внимание при оформлении такого отпуска.

Напомним, мы рассказывали, как военному взять отпуск по рождению ребенка.

Также мы информировали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.