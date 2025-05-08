Мобілізація у травні 2025 — які хвороби шлунка звільняють від призову до ЗСУ

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Попри дію воєнного стану деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків, за рішенням військово-лікарської комісії, можуть бути звільнені від мобілізації через стан здоров'я. Зокрема це може стосуватися осіб, які мають серйозні захворювання кишково-шлункового тракту.

Які саме хвороби органів травлення можуть стати причиною для звільнення від військової служби в лавах ЗСУ у воєнний час, розповіли фахівці юридичної компанії Іnseinin.

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Зазначимо, що для визначення придатності ВЛК керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402.

Військовозобов'язаний українець проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Відповідно до розкладу хвороб, мобілізувати не мають право чоловіків із такими захворюваннями:

набуті стравохідно-трахеальні або стравохідно-бронхіальні свищі, які не оперовані або з незадовільним результатом лікування;

рубцеві звуження або нервово-м'язові захворювання стравоходу зі значними клінічними проявами, що потребують систематичного бужування, балонної дилатації або хірургічного лікування;

ГЕРХ IV стадії — стравохід Барретта;

тяжкі форми хронічних неспецифічних виразкових колітів, ентеритів (у тому числі та хвороба Крона) зі значними порушеннями функцій;

наслідки резекції тонкої або товстої кишки у вигляді стійкого, значного занепаду живлення або порушення функцій;

випадіння усіх шарів прямої кишки під час ходьби або переміщення тіла у вертикальне положення (III стадія);

протиприродний задній прохід, кишковий або каловий свищ як завершений етап хірургічного лікування;

недостатність сфінктера заднього проходу III ступеня;

хронічний парапроктит зі стійкими або такими, що часто відкриваються та важко піддаються лікуванню, свищами;

екстирпація шлунка або його субтотальна резекція;

наслідки резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу незалежно від ступеня порушення функції;

наслідки стовбурової або селективної ваготомії, ушивання (висічення) перфоративної виразки з наявністю ускладнень у вигляді демпінг-синдрому, порушення живлення II-III ступеня, рецидивуючих анастомозитів, виразки анастомозу;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнена пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку більше 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього.

Ці захворювання є підставою для виключення особи з військового обліку, а ВЛК зобов'язані надати відповідний висновок.

Маючи висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку громадянин має право на звільнення з лав ЗСУ, а також не підлягає мобілізації навіть під час воєнного стану.

Раніше ми писали, коли з хворобами хребта мобілізувати не мають права.

Нагадаємо, також ми розповідали, які хвороби суглобів звільняють від мобілізації до ЗСУ.