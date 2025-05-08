Мобилизация в мае 2025 — какие болезни желудка освобождают от призыва в ВСУ

Когда с болезнями желудка не мобилизуют — важные нюансы
Несмотря на действие военного положения некоторые категории военнообязанных мужчин, по решению военно-врачебной комиссии, могут быть освобождены от мобилизации по состоянию здоровья. В частности это может касаться лиц, имеющих серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Какие именно болезни органов пищеварения могут стать причиной для освобождения от военной службы в рядах ВСУ в военное время, рассказали специалисты юридической компании Іnseinin.
Отметим, что для определения пригодности ВВК руководствуется Раскладом болезней, который содержится в приказе Минобороны №402.
Согласно расписанию болезней, мобилизовать не имеют право мужчин с такими заболеваниями:
- приобретенные пищеводно-трахеальные или пищеводно-бронхиальные свищи, которые не оперированы или с неудовлетворительным результатом лечения;
- рубцовые сужения или нервно-мышечные заболевания пищевода со значительными клиническими проявлениями, требующие систематического бужирования, баллонной дилатации или хирургического лечения;
- ГЭРБ IV стадии — пищевод Барретта;
- тяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов, энтеритов (в том числе и болезнь Крона) со значительными нарушениями функций;
- последствия резекции тонкой или толстой кишки в виде стойкого, значительного упадка питания или нарушения функций;
- выпадение всех слоев прямой кишки во время ходьбы или перемещения тела в вертикальное положение (III стадия);
- противоестественный задний проход, кишечный или каловый свищ как завершенный этап хирургического лечения;
- недостаточность сфинктера заднего прохода III степени;
- хронический парапроктит со стойкими или часто открывающимися и трудно поддающимися лечению свищами;
- экстирпация желудка или его субтотальная резекция;
- последствия резекции желудка, наложение желудочно-кишечного анастомоза независимо от степени нарушения функции;
- последствия стволовой или селективной ваготомии, ушивание (иссечение) перфоративной язвы с наличием осложнений в виде демпинг-синдрома, нарушения питания II-III степени, рецидивирующих анастомозитов, язвы анастомоза;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), сопровождающаяся упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному лечению или отказа от него.
Эти заболевания являются основанием для исключения лица с военного учета, а ВВК обязаны предоставить соответствующее заключение.
Имея заключение о непригодности к военной службе с исключением с военного учета гражданин имеет право на увольнение из рядов ВСУ, а также не подлежит мобилизации даже во время военного положения.
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