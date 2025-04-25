Мобілізація у травні 2025 — коли з хворобами хребта не мобілізують

Військовозобов'язаний чоловік проходить медкомісію. Фото: google.com

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. За наявності певних серйозних захворювань, розладів, травм або станів такі особи можуть бути звільнені від мобілізації. Зокрема деякі хвороби хребта можуть стати підставою для визнання особи непридатною.

Коли хвороби хребта можуть стати підставою для звільнення від призову, наскільки можна оформити відстрочку за станом здоров'я — усі важливі нюанси пояснила адвокатка Тетяна Бухольська в коментарі УНІАН.

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За словами правозахисниці, для визначення придатності військовозобов'язаного військово-лікарська комісія керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402. Відповідно до цього документа, є лише дві статті, які передбачають звільнення від мобілізації через проблеми з хребтом — ст. 64 та ст. 76.

Так, у ст. 64 вказано хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки, які є, у тому числі підставою для звільнення від мобілізації, а у ст. 76 прописано травми хребта.

Хвороби хребта, які можуть стати підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним:

скаліоз IV ступеня;

дискектомія (видалення грижі з хребта) на кількох рівнях;

наявність гриж зі значними порушеннями функцій (до прикладу, зовнішні грижі великих розмірів, які порушують функції внутрішніх органів, множинні або вентральні грижі, що не вправляються);

серйозні травми хребта чи перенесена операція (якщо з моменту операції спливло 4 місяців та більше звільнення від мобілізації розглядатиметься саме за ст. 76);

ураження міжхребцевих дисків зі значними порушеннями функцій;

остеохондроз зі значними порушеннями функцій;

наявність кількох серйозних хвороб.

Тетяна Бухольська розповіла, що у своїй практиці стикалася з тим, що особи зверталися з питанням про звільнення від мобілізації на підставі того, що мали деформуючий спондильоз. Вона зазначила, що за наявності лише цієї хвороби навряд можна домогтися звільнення від мобілізації. Проте, якщо є супутні стани чи захворювання, які погіршують функції організму або є причиною больового синдрому, особу можуть визнати непридатною.

Адвокатка наголосила, що важливим фактором для встановлення вірного ступеня придатності до військової служби є наявність медичних висновків зі стаціонарного лікування.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

На скільки можуть надати відстрочку за станом здоров'я

За словами експертки, в її практиці траплялися випадки, коли військовозобов'язаного максимум три рази поспіль визнавали тимчасово непридатним та надавали відстрочку за станом здоров'я (така відстрочка надавалася, як правило, на два місяці).

Після четвертого проходження ВЛК особу визнавали або непридатною, або придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, медичних підрозділах, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), підрозділах логістики, зв’язку або оперативного забезпечення, охорони, або ж придатною.

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