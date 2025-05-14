Мобілізація у травні 2025 — коли з порушенням слуху не заберуть до ЗСУ

Чоловік на огляді у лікаря. Фото: bodroclinic.com.ua

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки можуть бути звільнені від призову через хвороби або стани, які значно погіршують стан здоров'я. Зокрема до таких належать деякі захворювання органів слуху.

З якими порушеннями слуху та хворобами вуха військово-лікарська комісія визнає чоловіків непридатними до військової служби, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin.

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Нагадаємо, що ВЛК для визначення придатності керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402. Хвороби вуха, які унеможливлюють мобілізацію містяться у статтях 33-37 Розкладу хвороб.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли з хворобами вуха не мобілізують

Як зазначили правознавці, коли йде мова про хвороби вуха, це не завжди про глухоту, насправді захворювань та тяжких станів досить багато і вони можуть впливати на різні частини вуха — зовнішнє, середнє або внутрішнє.

ВЛК може визнати особу непридатною до військової служби при наступних захворюваннях:

хронічний однобічний або двобічний середній отит після хірургічного лікування з неповною епідермізацією та/або з грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою;

хвороба/синдром Меньєра, стійкі форми вестибулярно-вегетативних розладів тяжкого ступеня, рецидивуючі, напади яких спостерігаються при стаціонарному обстеженні або підтверджені у закладах охорони здоров'я (установах);

стійка глухота на обидва вуха;

глухонімота;

двобічне глибоке порушення слуху;

глухота на одне вухо та тяжка або глибока приглухуватість на друге;

глибоке порушення слуху;

прогресуюча приглухуватість (інструментально підтверджена);

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вестибулярними та системними проявами з боку серцево-судинної та центральної нервової систем (об'єктивно підтвердженими);

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вестибулярними та системними проявами.

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