Мобілізація 2025 — які ендокринні хвороби звільняють від військової служби

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

В Україні кожен військовозобов'язаний громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Одним з етапів медичного обстеження є оцінка стану ендокринної системи, адже деякі її порушення можуть стати підставою для повного звільнення від мобілізації.

З якими саме ендокринними захворюваннями чоловіків визнають непридатними до військової служби, розповідаємо далі у матеріалі.

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Як відомо, для визначення придатності військово-лікарська комісія керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402.

Патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин можуть бути підставою для визнання непридатності тільки у випадках зі значним порушенням функцій. У легших станах військовозобов’язаного визнають обмежено придатним.

Хвороби ендокринної системи, з якими не мобілізують:

хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);

цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;

патології інших ендокринних залоз;

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз.

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