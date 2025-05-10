Мобілізація 2025 — які ендокринні хвороби звільняють від військової служби

Не лише діабет — з якими ендокринними хворобами не мобілізують
В Україні кожен військовозобов'язаний громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Одним з етапів медичного обстеження є оцінка стану ендокринної системи, адже деякі її порушення можуть стати підставою для повного звільнення від мобілізації.
З якими саме ендокринними захворюваннями чоловіків визнають непридатними до військової служби, розповідаємо далі у матеріалі.
Як відомо, для визначення придатності військово-лікарська комісія керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402.
Патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин можуть бути підставою для визнання непридатності тільки у випадках зі значним порушенням функцій. У легших станах військовозобов’язаного визнають обмежено придатним.
Хвороби ендокринної системи, з якими не мобілізують:
- хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);
- цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;
- патології інших ендокринних залоз;
- виснаження внаслідок недостатнього харчування;
- ожиріння;
- функціональна гіпербілірубінемія;
- ліпоматоз.
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