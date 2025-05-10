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Головна Мобілізація Не лише діабет — з якими ендокринними хворобами не мобілізують

Не лише діабет — з якими ендокринними хворобами не мобілізують

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Дата публікації: 10 травня 2025 02:32
Мобілізація 2025 — які ендокринні хвороби звільняють від військової служби
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

В Україні кожен військовозобов'язаний громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Одним з етапів медичного обстеження є оцінка стану ендокринної системи, адже деякі її порушення можуть стати підставою для повного звільнення від мобілізації.

З якими саме ендокринними захворюваннями чоловіків визнають непридатними до військової служби, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Як відомо, для визначення придатності військово-лікарська комісія керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402

Патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин можуть бути підставою для визнання непридатності тільки у випадках зі значним порушенням функцій. У легших станах військовозобов’язаного визнають обмежено придатним.

Хвороби ендокринної системи, з якими не мобілізують:

  • хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);
  • цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;
  • патології інших ендокринних залоз;
  • виснаження внаслідок недостатнього харчування;
  • ожиріння;
  • функціональна гіпербілірубінемія;
  • ліпоматоз.

Раніше ми писали, які хвороби органів травлення можуть стати причиною для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, які хвороби суглобів звільняють від мобілізації до ЗСУ. 

Також ми інформували, коли з хворобами хребта мобілізувати не мають права. 

хвороба мобілізація ВЛК військовозобов'язані ендокринна система
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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