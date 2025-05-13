Мобілізація 2025 — як з хворобою сечостатевої системи отримати звільнення від призову

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В Україні чоловіки, які мають важкі захворювання, мають право бути звільненими від мобілізації навіть під час дії воєнного стану. Зокрема однією з підстав для звільнення є хвороби нирок і сечостатевої системи, що серйозно погіршують стан здоров'я або становлять загрозу для життя.

З якими саме захворюваннями нирок та сечостатевої системи чоловіків визнають непридатними до військової служби та як підтвердити статус, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, зазначимо, щоб отримати статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", необхідно обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Саме вона ухвалює рішення.

ВЛК обов'язково необхідно надати усі медичні документи, які підтверджують діагноз і ступінь порушення функцій.

Для визначення придатності військово-лікарська комісія керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402. Хвороби сечостатевої системи, з якими не мобілізують, містяться в ст. 66-72 Розкладу хвороб.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Які хвороби сечостатевої системи звільняють від мобілізації

Перелік хвороб органів сечостатевої системи, за якими можливо отримати висновок ВЛК про непридатність:

хронічні захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит, хронічний первинний пієлонефрит, амілоїдоз нирок тощо), ускладнені ХНН 2-4 ступеня або ХХН IV-V стадій;

захворювання, що супроводжуються значно вираженими порушеннями видільної функції нирок або ХНН 2-4 ступеня;

сечокам'яна хвороба з ураженням нирок при незадовільних результатах лікування (камінці, гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит тощо, які не піддаються лікуванню);

двобічний нефроптоз III стадії;

тазова дистопія нирок зі значними порушеннями функцій;

відсутність однієї нирки, видаленої з приводу захворювань, за наявності будь-якого ступеня порушень функцій другої нирки;

стан після резекції або пластики сечового міхура;

склероз шийки сечового міхура, що супроводжується міхурово-сечовідним рефлюксом і вторинним двостороннім хронічним пієлонефритом або гідронефрозом;

стриктура уретри, що потребує систематичного бужування;

свищі із залученням статевих органів (сечостатеві, кишково-статеві) при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

доброякісна гіперплазія передміхурової залози III-IV стадій зі значним порушенням сечовиділення при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

відсутність статевого члена.

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