Мобилизация в мае 2025 — когда с нарушением слуха не заберут в ВСУ

Мужчина на осмотре у врача. Фото: bodroclinic.com.ua

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчины могут быть освобождены от призыва из-за болезней или состояний, которые значительно ухудшают состояние здоровья. В частности, к таковым относятся некоторые заболевания органов слуха.

С какими нарушениями слуха и болезнями уха военно-врачебная комиссия признает мужчин непригодными к военной службе, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

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Напомним, что ВВК для определения пригодности руководствуется Расписанием болезней, которое содержится в приказе Минобороны №402. Болезни уха, которые делают невозможным мобилизацию, содержатся в статьях 33-37 Расписания болезней.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Когда с болезнями уха не мобилизуют

Как отметили правоведы, когда речь идет о болезнях уха, это не всегда о глухоте, на самом деле заболеваний и тяжелых состояний достаточно много и они могут влиять на различные части уха — внешнее, среднее или внутреннее.

ВВК может признать лицо непригодным к военной службе при следующих заболеваниях:

хронический односторонний или двусторонний средний отит после хирургического лечения с неполной эпидермизацией и/или с грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;

болезнь/синдром Меньера, стойкие формы вестибулярно-вегетативных расстройств тяжелой степени, рецидивирующие, приступы которых наблюдаются при стационарном обследовании или подтверждены в учреждениях здравоохранения;

стойкая глухота на оба уха;

глухонемота;

двустороннее глубокое нарушение слуха;

глухота на одно ухо и тяжелая или глубокая тугоухость на второе;

глубокое нарушение слуха;

прогрессирующая тугоухость (инструментально подтвержденная);

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вестибулярными и системными проявлениями со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем (объективно подтвержденными);

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вестибулярными и системными проявлениями.

Ранее мы рассказывали, как получить статус непригодного к военной службе, если есть серьезное заболевание мочеполовой системы.

Напомним, мы писали, с какими эндокринными болезнями мужчин не могут мобилизовать.

Также мы информировали, какие болезни суставов освобождают от мобилизации в ВСУ.