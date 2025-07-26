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Головна Мобілізація Командир Верес різко висловився про "справедливу" мобілізацію

Командир Верес різко висловився про "справедливу" мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 19:49
Кирило Верес різко висловився про мобілізацію в Україні
Кирило Верес. Фото: кадр з відео

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" підполковник Кирило Верес різко висловився про перебіг мобілізації в Україні. Зокрема про справедливість призову під час війни.

Про це він заявив у інтерв'ю "Українській правді".

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Верес про "справедливу" мобілізацію

Військовий командир зазначив, щоб під час війни важкого говорити про справедливий призов.

"Якщо мобілізація примусова, значить в країні війна. Про яку тоді справедливість, порядність та шляхетність може йти мова? Це все х**ня. Справедливо, щоб один вмирав, а інший — ні? Хтось віддав усе, а хтось кричить "Відкрийте кордони". Мобілізація та війна не можуть бути красивими. Кров, піт, л*йно і купа смертей — ось це війна", — висловився Верес.

Окрім того, на думку підполковника, багато працівників ТЦК незаслуженно отримують негатив на свою адресу на тлі "бусифікації".

"Мені шкода іноді, якщо чесно, працівників ТЦК. Я бачу відео, але знаю, що є нормальні і потужні козаки, але на них вже немає, де клеймо ставити, стільки вони отримали прокльонів. Але це, як монетка, в якої два боки. Не все так однозначно", — сказав командир.

Раніше військовий пояснив, чому багато українців уникають мобілізації.

А також стало відомо, хто може отримати відстрочку від мобілізації в серпні.

армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військова служба
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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