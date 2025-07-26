Кирилл Верес резко высказался о мобилизации в Украине

Кирилл Верес. Фото: кадр из видео

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" подполковник Кирилл Верес резко высказался о ходе мобилизации в Украине. В частности о справедливости призыва во время войны.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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Военный командир отметил, чтобы во время войны трудного говорить о справедливом призыве.

"Если мобилизация принудительная, значит в стране война. О какой тогда справедливости, порядочности и благородстве может идти речь? Это все х**ня. Справедливо, чтобы один умирал, а другой — нет? Кто-то отдал все, а кто-то кричит "Откройте границы". Мобилизация и война не могут быть красивыми. Кровь, пот, г*вно и куча смертей — вот это война",— высказался Верес.

Кроме того, по мнению подполковника, многие работники ТЦК незаслуженно получают негатив в свой адрес на фоне "бусификации".

"Мне жаль иногда, если честно, работников ТЦК. Я вижу видео, но знаю, что есть нормальные и мощные казаки, но на них уже нет, где клеймо ставить, столько они получили проклятий. Но это, как монетка, у которой две стороны. Не все так однозначно", — сказал командир.

Ранее военный объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации.

А также стало известно, кто может получить отсрочку от мобилизации в августе.