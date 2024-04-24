Комбат 3-ї ОШБр розповів, якими мають бути в ЗСУ підрозділи для засуджених

Володимир Фокін. Фото: be_man_be_strong/instagram

Багато ув'язнених не проти воювати. Водночас підрозділи, створені виключно з ув'язнених, будуть малоефективними на фронті.

Про це в неділю, 21 квітня, в інтерв'ю для "Армія TV" розповів командир штурмового батальону 3-ї ОМБр Володимир Фокін.

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Комбат зазначив, що не розуміє, чому в Україні не рік тому, а лише зараз заговорили про мобілізацію ув'язнених. За його словами, чимало засуджених рвуться на фронт, бо усвідомлюють: якщо їхню країну окупують, то воювати доведеться на боці росіян.

"Це їхня країна, і вони розуміють, якщо росіяни зайдуть, умовно, в Запоріжжя, ці "зеки" підуть воювати за росіян в наказовому порядку", — зазначив Фокін.

Також військовий додав, що підрозділи ЗСУ, у складі яких будуть лише в'язні, тобто на зразок російських "Шторм-Z", навряд чи будуть ефективними на полі бою.

"Краще розбавляти (відправляти засуджених до різних підрозділів), робити окремі взводи. Думаю, це також можливо. Це має бути комплексне рішення. Хтось же має ними командувати", — підсумував комбат.

Нагадаємо, 10 квітня депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосував 281 народний обранець. Тепер це документ мають розглянути у другому читанні.

Також ми писали про те, що засуджені, які служитимуть у лавах ЗСУ, не отримуватимуть зарплату, не зможуть ходити у щорічну відпустку, але матимуть право на проходження лікування.