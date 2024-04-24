Комбат 3-й ОШБр рассказал, какими должны быть в ВСУ подразделения для осужденных

Владимир Фокин. Фото: be_man_be_strong/instagram

Многие заключенные не прочь воевать. В то же время подразделения, созданные исключительно из заключенных, будут малоэффективными на фронте.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, в интервью "Армія TV" рассказал командир штурмового батальона 3-й ОМБр Владимир Фокин.

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Комбат отметил, что не понимает, почему в Украине не год назад, а только сейчас заговорили о мобилизации заключенных. По его словам, многие осужденные рвутся на фронт, потому что осознают: если их страну оккупируют, то воевать придется на стороне россиян.

"Это их страна, и они понимают: если россияне зайдут, условно, в Запорожье, эти "зеки" пойдут воевать за россиян в приказном порядке", — отметил Фокин.

Также военный добавил, что подразделения ВСУ, в составе которых будут только заключенные, то есть наподобие российских "Шторм-Z", вряд ли будут эффективны на поле боя.

"Лучше разбавлять (отправлять осужденных в разные подразделения), делать отдельные взводы. Думаю, это тоже возможно. Это должно быть комплексное решение. Кто-то должен ими командовать", — подытожил комбат.

Напомним, 10 апреля депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовал 281 народный избранник. Теперь этот документ должны рассмотреть во втором чтении.

Также мы писали о том, что осужденные, которые будут служить в рядах ВСУ, не будут получать зарплату, не смогут ходить в ежегодный отпуск, но будут иметь право на прохождение лечения.