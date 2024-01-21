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Комбат закликав суттєво знизити мобілізаційний вік чоловіків

21 січня 2024 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Комбат закликав суттєво знизити мобілізаційний вік чоловіків
Командир першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Бот". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командир першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Бот" розповів про проблеми з мобілізацією в Україні. За його словами, потрібно знизити мобілізаційний вік до 22 років.

Про це "Бот" сказав в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій. 

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Військовий вважає, що у представників ТЦК немає діалогу з суспільством, тому і трапляються різні скандали. За його словами, Третя ОШБр спілкується з суспільством, з рекрутами через вишкіл.

"Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, відразу їх навчаємо... Вони (ТЦК) б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий. Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому, що вірить в міф, що в армії нічого нема, нічому не вчать. Насправді вчать. І не тільки у Третій штурмовій", — каже "Бот".

Військовий також відреагував на інформацію, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 25 років. Він вважає, що вік потрібно знизити до 22 років. 

"Про 25 років — взагалі смішно. 25 років — це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", — додав військовий. 

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації українців. Наразі Збройні сили України відчувають нестачу особового складу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до лав Збройних сил України пів мільйона людей. Він зазначив, що витрати на таку кількість бійців можуть бути заважкі для державного бюджету.

Додамо, заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро відповів, як можна покращити мотивацію новоприбулих мобілізованих. За його словами, командиру дуже важливо подавати приклад новоприбулим бійцям.

ЗСУ
українці
Україна
вік
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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