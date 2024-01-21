Комбат призвал существенно снизить мобилизационный возраст мужчин

Командир первого механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Бот". Фото: скриншот с видео

Командир первого механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Бот" рассказал о проблемах с мобилизацией в Украине. По его словам, следует снизить мобилизационный возраст до 22 лет.

Об этом "Бот" сказал в интервью украинскому журналисту Янине Соколовой.

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Военный считает, что у представителей ТЦК нет диалога с обществом, поэтому и случаются разные скандалы. По его словам, Третья ОШБр общается с обществом, с рекрутами через обучение.

"Люди приходят, они сразу идут на обучение, сразу их обучаем... Они (ТЦК) бы лучше организовывали тотально обучение такие, знаете, для тех, кто хочет научиться и для тех, кто готов. На самом деле многие боятся идти, потому что ничего не умеет, вот и все. И потому, что верит в миф, что в армии ничего нет, ничему не учат. На самом деле учат. И не только в Третьей штурмовой", — говорит "Бот".

Военный также отреагировал на информацию, что мобилизационный возраст в Украине может снизиться до 25 лет. Он считает, что возраст нужно снизить до 22 лет.

"Про 25 лет — вообще смешно. 25 лет — это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", — добавил военный.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации украинцев. В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины полмиллиона человек. Он отметил, что расходы на такое количество бойцов могут быть тяжелыми для государственного бюджета.

Добавим, заместитель командира батальона по Авдеевскому направлению Петр ответил, как можно улучшить мотивацию прибывших мобилизованных. По его словам, командиру очень важно подавать пример новоприбывшим бойцам.