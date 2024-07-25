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Комісія не видає висновок ВЛК — що робити, куди звертатися

25 липня 2024 20:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Висновок ВЛК - що робити, якщо військовозобов'язаному його не видають
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військово-лікарські комісії не видають військовозобов’язаним висновок щодо їхньої придатності, то для початку треба надіслати скаргу до Міноборони. Після цього громадянин має направити офіційний запит до ВЛК.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Частина військовозобов’язаних українських громадян після оновлення військово-облікових даних має пройти ще й військово-лікарську комісію.

Не всі вони отримали на руки висновки ВЛК. Юрист пояснив, що робити громадянам у подібній ситуації.

Що робити військовозобов’язаним громадянам

Для початку варто направити відповідну скаргу до Міністерства оборони, в скарзі треба повідомити усі деталі ситуації.

Далі необхідно надіслати офіційний запит до штатної ВЛК, де громадянин проходив комісію — з питанням щодо дати затвердження результатів про придатність чи непридатність.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

Міноборони мобілізація скарги ВЛК військовозобов'язані

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