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Комиссия не выдает заключение ВВК — что делать, куда обращаться

25 июля 2024 20:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заключение ВВК – что делать, если военнообязанному его не выдают
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военно-врачебные комиссии не выдают военнообязанным заключение по их пригодности, то для начала нужно послать жалобу в Минобороны. После этого гражданин должен направить официальный запрос в ВВК.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных украинских граждан после обновления военно-учетных данных должна пройти еще и военно-врачебную комиссию.

Не все они получили выводы ВВК на руки. Юрист объяснил, что делать гражданам в подобной ситуации.

Что делать военнообязанным гражданам

Для начала следует направить соответствующую жалобу в Министерство обороны, в жалобе следует сообщить все детали ситуации.

Далее необходимо послать официальный запрос в штатную ВВК, где гражданин проходил комиссию — с вопросом о дате утверждения результатов о пригодности или непригодности.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно годных".

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.

Минобороны мобилизация жалобы ВВК военнообязанные

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