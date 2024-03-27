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Комитет Рады отклонил поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом

27 марта 2024 15:44
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Бригадир София
редактор
Комитет Рады отклонил поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом
Верховная Рада Украины. Фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Верховной Раде отвергли предложения по предоставлению в отсрочки от мобилизации для лиц с определенным доходом и налоговыми обязательствами. Такое решение принял комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин в комментарии LIGA.net в среду, 27 марта.

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Игорь Копытин отметил, что хотя были отдельные предложения об отсрочке для налогоплательщиков с высокими доходами, они были отклонены без прений, поскольку это создало бы неприемлемый прецедент "войны для бедных". Он также выразил мнение, что эти поправки могут быть рассмотрены в ходе второго чтения в Верховной Раде.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", — добавил Копытин.

Напомним, что народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации.

Ранее мы писали, что юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Также мы сообщали, что в Раде ответили, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли согласия.

Верховная Рада
Слуга народа
нардепы
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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