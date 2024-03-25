Міносвіти складе список ВНЗ, які допомагають ухилятися від мобілізації

Студенти в університеті. Фото: nung.edu.ua

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у новому мобілізаційному законопроєкті йдеться, що здобувачі освіти усіх рівнів зможуть отримати відстрочку. Однак іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де наші громадяни "купували" це право.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю "Главкому".

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"Право на відстрочку від мобілізації залишили для здобувачів усіх рівнів освіти. Це стосується громадян, котрі навчаються в іноземних навчальних закладах. Але є нюанс. Міністерство освіти повинно сформувати перелік закордонних вишів таким чином, щоб відсіяти ті, які створюють "лазівки" для уникнення мобілізації громадянами України", — наголосив нардеп.

За його словами, протягом 2022-2023 років іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де умовно, сплачуючи за навчання 1 тис. доларів, українці "купували право" на відстрочку від мобілізації.

Комітет також повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Нагадаємо, в Україні обговорюється рішення звільняти від мобілізації на підставі сплати людиною великої суми податків. Частина українців та чиновників не погоджується з таким рішенням, заявляючи, що воно суперечить конституційним обов’язкам.

Також доволі часто військові експерти та самі захисники висловлюють думку, що служити в ЗСУ мають молоді чоловіки. У новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років.