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Кому из украинских мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК — пять категорий

29 июля 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в августе 2024 – пять категорий граждан могут не обновлять данные
Полиция и ТЦК спрашивают документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине от 18 мая 2024 года действуют новые правила мобилизации, в том числе все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные или стать на военный учет. Тех украинцев, кто проигнорирует данное требование, ждет штраф.

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Однако есть некоторые категории военнообязанных лиц, которые могут не обновлять данные в ТЦК и СП и не бояться штрафов, пишет УНИАН.

Так, согласно действующему законодательству Украины, военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны актуализировать свои военно-учетные данные, посетив ТЦК или зарегистрировавшись в приложении Резерв+.

Однако эта обязанность не распространяется на следующие категории:

  1. Лица, не являющиеся гражданами Украины;
  2. Лица, достигшие предельного возраста нахождения в запасе;
  3. Лица, которые по решению ВВК имеют статус "не пригодного к несению военной службы";
  4. Лица младше 18 и старше 60 лет;
  5. Лица, исключенные из военного учета (необходимо иметь документ, подтверждающий факт исключения).

Ранее мы сообщали, будут ли в Украине отправлять электронные повестки вместо бумажных.

Напомним, мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

Также мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в ВСУ с августа 2024 года.

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