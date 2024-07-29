Мобилизация в августе 2024 – пять категорий граждан могут не обновлять данные

Кому из украинских мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК — пять категорий
В Украине от 18 мая 2024 года действуют новые правила мобилизации, в том числе все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные или стать на военный учет. Тех украинцев, кто проигнорирует данное требование, ждет штраф.
Однако есть некоторые категории военнообязанных лиц, которые могут не обновлять данные в ТЦК и СП и не бояться штрафов, пишет УНИАН.
Так, согласно действующему законодательству Украины, военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны актуализировать свои военно-учетные данные, посетив ТЦК или зарегистрировавшись в приложении Резерв+.
Однако эта обязанность не распространяется на следующие категории:
- Лица, не являющиеся гражданами Украины;
- Лица, достигшие предельного возраста нахождения в запасе;
- Лица, которые по решению ВВК имеют статус "не пригодного к несению военной службы";
- Лица младше 18 и старше 60 лет;
- Лица, исключенные из военного учета (необходимо иметь документ, подтверждающий факт исключения).
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