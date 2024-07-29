Мобилизация в августе 2024 – пять категорий граждан могут не обновлять данные

Полиция и ТЦК спрашивают документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

В Украине от 18 мая 2024 года действуют новые правила мобилизации, в том числе все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные или стать на военный учет. Тех украинцев, кто проигнорирует данное требование, ждет штраф.

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Однако есть некоторые категории военнообязанных лиц, которые могут не обновлять данные в ТЦК и СП и не бояться штрафов, пишет УНИАН.

Так, согласно действующему законодательству Украины, военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны актуализировать свои военно-учетные данные, посетив ТЦК или зарегистрировавшись в приложении Резерв+.

Однако эта обязанность не распространяется на следующие категории:

Лица, не являющиеся гражданами Украины; Лица, достигшие предельного возраста нахождения в запасе; Лица, которые по решению ВВК имеют статус "не пригодного к несению военной службы"; Лица младше 18 и старше 60 лет; Лица, исключенные из военного учета (необходимо иметь документ, подтверждающий факт исключения).

Ранее мы сообщали, будут ли в Украине отправлять электронные повестки вместо бумажных.

Напомним, мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

Также мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в ВСУ с августа 2024 года.