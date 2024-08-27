Мобилизация в сентябре 2024 — кто в Украине может служить по месту жительства

Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua

Как известно, еще в мае текущего года в Украине вступил в силу закон, внесший коррективы как в процесс мобилизации, так и в прохождение военной службы. В частности, ранее определенные категории лиц имели возможность служить по месту жительства. Теперь эта норма имеет существенные изменения.

Что именно изменилось для украинцев с новым законом № 3633-IX и есть ли возможность проходить военную службу по месту жительства, рассказываем в материале.

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В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавили уточнения относительно военнообязанных с правом на отсрочку. В частности, в списке появились:

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.

Эти категории, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут добровольно заключить контракт с ВСУ. Однако больше нет формулировки "только по месту жительства".

Ранее в Министерстве обороны Украины давали разъяснения касательно этого момента. В ведомстве отметили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось предыдущей редакцией ст. 23

Украинцы мобилизованные в ряды ВСУ. Фото: google.com

Кто раньше имел право служить по месту жительства

Именно вышеупомянутая статья определяла перечень категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства и по добровольному согласию. К ним относились:

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;

женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу;

опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;

попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;

родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

те, у кого жена (супруг) имеет инвалидность и/или один из родителей (отцов супругов) имеет инвалидность I или II группы;

опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Ранее мы писали, кого из госслужащих могут забрать на военную службу.

Напомним, мы сообщали, с какими психическими расстройствами могут мобилизовать в ряды ВСУ.

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