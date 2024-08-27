Мобилизация в сентябре 2024 — кто в Украине может служить по месту жительства

Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы
Как известно, еще в мае текущего года в Украине вступил в силу закон, внесший коррективы как в процесс мобилизации, так и в прохождение военной службы. В частности, ранее определенные категории лиц имели возможность служить по месту жительства. Теперь эта норма имеет существенные изменения.
Что именно изменилось для украинцев с новым законом № 3633-IX и есть ли возможность проходить военную службу по месту жительства, рассказываем в материале.
Что изменилось с новым законом о мобилизации
В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавили уточнения относительно военнообязанных с правом на отсрочку. В частности, в списке появились:
- лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.
Эти категории, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут добровольно заключить контракт с ВСУ. Однако больше нет формулировки "только по месту жительства".
Ранее в Министерстве обороны Украины давали разъяснения касательно этого момента. В ведомстве отметили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось предыдущей редакцией ст. 23
Кто раньше имел право служить по месту жительства
Именно вышеупомянутая статья определяла перечень категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства и по добровольному согласию. К ним относились:
- многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);
- родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
- женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу;
- опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;
- попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;
- родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;
- занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);
- те, у кого жена (супруг) имеет инвалидность и/или один из родителей (отцов супругов) имеет инвалидность I или II группы;
- опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.
Ранее мы писали, кого из госслужащих могут забрать на военную службу.
Напомним, мы сообщали, с какими психическими расстройствами могут мобилизовать в ряды ВСУ.
Также мы информировали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.
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