Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы arrow

Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы

27 августа 2024 02:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в сентябре 2024 — кто в Украине может служить по месту жительства
Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, еще в мае текущего года в Украине вступил в силу закон, внесший коррективы как в процесс мобилизации, так и в прохождение военной службы. В частности, ранее определенные категории лиц имели возможность служить по месту жительства. Теперь эта норма имеет существенные изменения.

Что именно изменилось для украинцев с новым законом 3633-IX и есть ли возможность проходить военную службу по месту жительства, рассказываем в материале.

Читайте также:

Что изменилось с новым законом о мобилизации

В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавили уточнения относительно военнообязанных с правом на отсрочку. В частности, в списке появились:

  • лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
  • члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.

Эти категории, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут добровольно заключить контракт с ВСУ. Однако больше нет формулировки "только по месту жительства".

Ранее в Министерстве обороны Украины давали разъяснения касательно этого момента. В ведомстве отметили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось предыдущей редакцией ст. 23

 

Кто сможет служить по месту жительства по новому закону
Украинцы мобилизованные в ряды ВСУ. Фото: google.com

Кто раньше имел право служить по месту жительства

Именно вышеупомянутая статья определяла перечень категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства и по добровольному согласию. К ним относились:

  • многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);
  • родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
  • женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу;
  • опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;
  • попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;
  • родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);
  • те, у кого жена (супруг) имеет инвалидность и/или один из родителей (отцов супругов) имеет инвалидность I или II группы;
  • опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Ранее мы писали, кого из госслужащих могут забрать на военную службу.

Напомним, мы сообщали, с какими психическими расстройствами могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Также мы информировали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.

Минобороны закон ВСУ мобилизация ТЦК и СП военная служба

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"

Срочная новость

03:25 Взлет истребителя, угроза баллистики и "Шахедов" — воздушная тревога охватила всю Украину

03:01 В Беларуси не поняли требований Зеленского — обвиняют Украину в запуске дронов

02:34 Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы

01:51 США пока не разрешили бить ракетами по РФ, но будут обсуждать это в частных беседах — Белый дом

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

01:45 Ракетный удар по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые, под завалами еще могут быть люди

01:32 Во Львовской области пьяный без водительского удостоверения сел за руль авто — как его наказал суд

01:00 Бронетехника и истребители F-16 — ветеран армии США рассказал, что нужно Украине для наступления

00:25 Некоторые поезда не прибудут в Киев вовремя — задерживаются из-за проблемы возле Бердичева

00:10 В Кривом Роге прогремели взрывы — Вилкул сообщил о плохих новостях

03:26 На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"

Срочная новость

03:25 Взлет истребителя, угроза баллистики и "Шахедов" — воздушная тревога охватила всю Украину

03:01 В Беларуси не поняли требований Зеленского — обвиняют Украину в запуске дронов

02:34 Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы

01:51 США пока не разрешили бить ракетами по РФ, но будут обсуждать это в частных беседах — Белый дом

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

01:45 Ракетный удар по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые, под завалами еще могут быть люди

01:32 Во Львовской области пьяный без водительского удостоверения сел за руль авто — как его наказал суд

01:00 Бронетехника и истребители F-16 — ветеран армии США рассказал, что нужно Украине для наступления

00:25 Некоторые поезда не прибудут в Киев вовремя — задерживаются из-за проблемы возле Бердичева

00:10 В Кривом Роге прогремели взрывы — Вилкул сообщил о плохих новостях

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году