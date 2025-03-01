Мобілізація чоловіків 50+ років — як відбуватиметься у березні 2025 року

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

Воєнний стан в Україні триває, а разом із ним й мобілізація громадян до лав ЗСУ задля захисту держави від російських окупантів. Наразі обов'язковому призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Проте існують певні нюанси щодо мобілізації осіб старшої вікової категорії, а саме 50+ років.

Як відбуватиметься призов чоловіків старше 50 років до війська у березні 2025 року та куди можуть направляти служити цю категорію громадян, пише 24 Канал.

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Мобілізація чоловіків віком 50+ — чи діють обмеження

Нагадаємо, що ще у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву №16/2/1/21409, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Однак варто розуміти, що ці зміни стосуються лише внутрішніх процедур і не означають скасування мобілізації осіб цієї вікової категорії. Тобто, мобілізація продовжуватиметься, проте особливу увагу будуть звертати на стан здоров'я особи, наявність бойового досвіду або дефіцитної військової спеціальності. Також будуть звертати увагу на навички та професію.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

Чи потрапляють чоловіки віком 50+ до бойових частин

Виконання бойових завдань на фронті вимагають надвисокого фізичного навантаження, яке може бути не під силу цій віковій категорії або негативно позначитися на здоров'ї. Саме тому осіб старше 50 років направляють проходити військову службу у тилові підрозділи, підрозділи зв'язку, технічного або логістичного забезпечення, де вони можуть застосувати свої професійні навички та досвід.

За наявності відповідної освіти або спеціальності, мобілізованого чоловіка віком 50+ можуть назначити водієм, зварювальником, електриком, фінансистом тощо.

Український військовий за кермом. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Чи можуть знизити верхню межу мобілізаційного віку

Деякі законодавчі ініціативи пропонують зменшити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років, аргументуючи це зниженням фізичних можливостей для виконання бойових завдань. Проте зараз ці зміни не набули чинності, тому у березні поточного року мобілізація чоловіків від 50 до 60 років триватиме.

Отже, у березні 2025 року мобілізація чоловіків старше 50 років продовжується без офіційних обмежень.

Раніше ми повідомляли, кого з українців першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ в березні 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, як проходитимуть ВЛК чоловіки з 1 березня.

Також ми інформували, хто не підлягає мобілізації у березні.