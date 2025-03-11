Контракт с ВСУ для 18-24-летних — какие должности самые популярные среди добровольцев

Бойцы-добровольцы на учениях под Киевом. Фото: GENYA SAVILOV/AFP

В Украине в феврале 2025 года заработала новая инициатива "Контракт 18-24", цель которой привлечь в Силы обороны добровольцев именно этой возрастной группы. Приобщиться к армии предлагают по однолетнему контракту. Проект предлагает достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии. По состоянию на март уже тысячи юношей подали заявки, а первые новобранцы приняли присягу.

Какие самые популярные должности в ВСУ среди украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины Виктор Самохин в интервью спикеру Минобороны Дмитрию Лазуткину.

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Так, по словам Самохина, наиболее востребованные среди украинских юношей должности — разведчик и снайпер.

"Молодежь у нас более драйвовая, и они все почему-то хотят быть или разведчиками, или снайперами. Мы предлагаем в зависимости от наличия должности, количество должностей у нас ограничено", — подчеркнул он.

Виктор Самохин отметил, что специалисты по рекрутингу предлагают молодежи весь перечень должностей, всего их девять:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

гранатометчик;

помощник гранатометчика;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Ранее мы сообщали, кому из юношей 18-24 года могут отказать в подписании контракта с ВСУ.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить юноши 18-24 года, которые подпишут контракт с ВСУ, и в каких случаях деньги могут забрать.

Также мы информировали, как изменится мобилизация мужчин старше 50 лет с марта 2025 года.