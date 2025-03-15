Як пройти військово-лікарську комісію для кандидатів укласти контракт 18-24

Проходження ВВК. Фото архівне: УНІАН

У Міністерстві оборони України пояснили, як громадянам віком 18-24 років пройти військово-лікарську комісію. Йдеться про тих, хто добровільно хоче укласти контракт на рік з Силами оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 15 березня.

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Направлення на ВВК

Кандидати повинні отримати направлення, яке може формуватись двома способами:

Електронне — через "Резерв+"

﻿﻿дозволяє обрати місце проходження огляду;

﻿﻿містить назву, адресу та дату ВЛК;

﻿﻿має QR-код з усією інформацією.

Паперове — від командира військової частини або начальника центра рекрутингу

﻿﻿містить назву найближчої ВЛК, дату медогляду;

﻿﻿видається особисто на руки.

Як отримати направлення. Фото: Міноборони

Контроль за організацією та проходженням медичного огляду

При електронному направленні:

• керівник ТЦК та СП (якщо ВЛК за місцем обліку);

• командир військової частини або начальник центру рекрутингу (якщо ВЛК при військовій частині).

При паперовому направленні:

• командир військової частини або начальник

центру рекрутингу.

"Командири військових частин або начальники центрів рекрутингу можуть залучати керівників

ТЦК та СП для контролю процесу", — йдеться у повідомленні.

Контроль за організацією та проходженням медичного огляду. Фото: Міноборони

Проходження медичного огляду

У Міноборони розповіли, що посадова особа забезпечує резервні часові проміжки у черзі на огляд, першочерговий огляд кандидатів у віці

18-24 роки та присутність представників військової

частини або ТЦК та СП.

Проходження медичного огляду. Фото: Міноборони

Психіатричний огляд

Посадова особа визначає медичний заклад для огляду, перевіряє можливість безплатного отримання довідки та спрямовує кандидата у найкоротший

термін.

"Заклади охорони здоров'я можуть бути

визначені підрозділами з охорони здоровʼя місцевих державних адміністрацій", — додали у відомстві.

Психіатричний огляд. Фото: Міноборони

Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК вже працюють у тестовому режимі, а з 1 квітня їх використання стане обов'язковим.

Також адвокати пояснили, на що саме військовозобов'язаним слід звертати увагу при отриманні повістки.