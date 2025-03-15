Як пройти військово-лікарську комісію для кандидатів укласти контракт 18-24

Контракт 18-24 — у Міноборони пояснили, як пройти ВЛК
У Міністерстві оборони України пояснили, як громадянам віком 18-24 років пройти військово-лікарську комісію. Йдеться про тих, хто добровільно хоче укласти контракт на рік з Силами оборони.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 15 березня.
Направлення на ВВК
Кандидати повинні отримати направлення, яке може формуватись двома способами:
Електронне — через "Резерв+"
- дозволяє обрати місце проходження огляду;
- містить назву, адресу та дату ВЛК;
- має QR-код з усією інформацією.
Паперове — від командира військової частини або начальника центра рекрутингу
- містить назву найближчої ВЛК, дату медогляду;
- видається особисто на руки.
Контроль за організацією та проходженням медичного огляду
При електронному направленні:
• керівник ТЦК та СП (якщо ВЛК за місцем обліку);
• командир військової частини або начальник центру рекрутингу (якщо ВЛК при військовій частині).
При паперовому направленні:
• командир військової частини або начальник
центру рекрутингу.
"Командири військових частин або начальники центрів рекрутингу можуть залучати керівників
ТЦК та СП для контролю процесу", — йдеться у повідомленні.
Проходження медичного огляду
У Міноборони розповіли, що посадова особа забезпечує резервні часові проміжки у черзі на огляд, першочерговий огляд кандидатів у віці
18-24 роки та присутність представників військової
частини або ТЦК та СП.
Психіатричний огляд
Посадова особа визначає медичний заклад для огляду, перевіряє можливість безплатного отримання довідки та спрямовує кандидата у найкоротший
термін.
"Заклади охорони здоров'я можуть бути
визначені підрозділами з охорони здоровʼя місцевих державних адміністрацій", — додали у відомстві.
Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК вже працюють у тестовому режимі, а з 1 квітня їх використання стане обов'язковим.
Також адвокати пояснили, на що саме військовозобов'язаним слід звертати увагу при отриманні повістки.
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