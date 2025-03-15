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Контракт 18-24 — в Минобороны объяснили, как пройти ВВК

15 марта 2025 15:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как пройти военно-врачебную комиссию для кандидатов заключить контракт 18-24
Прохождение ВВК. Фото архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Министерстве обороны Украины объяснили, как гражданам в возрасте 18-24 лет пройти военно-врачебную комиссию. Речь идет о тех, кто добровольно хочет заключить контракт на год с Силами обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 15 марта.

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Направление на ВВК

Кандидаты должны получить направление, которое может формироваться двумя способами:

Электронное — через "Резерв+"

  • позволяет выбрать место прохождения осмотра;
  • содержит название, адрес и дату ВВК;
  • имеет QR-код со всей информацией.

Бумажное — от командира воинской части или начальника центра рекрутинга

  • содержит название ближайшей ВВК, дату медосмотра;
  • выдается лично на руки.
Як отримати направлення на ВЛК для охочих підписати контракт 18-24
Как получить направление. Фото: Минобороны

Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра

При электронном направлении:
- руководитель ТЦК и СП (если ВВК по месту учета);
- командир воинской части или начальник центра рекрутинга (если ВВК при воинской части).

При бумажном направлении:
- командир воинской части или начальник
центра рекрутинга.

"Командиры воинских частей или начальники центров рекрутинга могут привлекать руководителей
ТЦК и СП для контроля процесса", — говорится в сообщении.

Проходження ВЛК для 18-24 річних
Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра. Фото: Минобороны

Прохождение медицинского осмотра

В Минобороны рассказали, что должностное лицо обеспечивает резервные временные промежутки в очереди на осмотр, первоочередной осмотр кандидатов в возрасте 18-24 года и присутствие представителей воинской части или ТЦК и СП.

Проходження ВВК
Прохождение медицинского осмотра. Фото: Минобороны

Психиатрический осмотр

Должностное лицо определяет медицинское учреждение для осмотра, проверяет возможность бесплатного получения справки и направляет кандидата в кратчайшие
сроки.

"Учреждения здравоохранения могут быть
определены подразделениями по охране здоровья местных государственных администраций", — добавили в ведомстве.

Психіатричний огляд ВЛК
Психиатрический осмотр. Фото: Минобороны

Напомним, электронные направления на ВВК уже работают в тестовом режиме, а с 1 апреля их использование станет обязательным.

Также адвокаты объяснили, на что именно военнообязанным следует обращать внимание при получении повестки.

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