Как пройти военно-врачебную комиссию для кандидатов заключить контракт 18-24

Контракт 18-24 — в Минобороны объяснили, как пройти ВВК
В Министерстве обороны Украины объяснили, как гражданам в возрасте 18-24 лет пройти военно-врачебную комиссию. Речь идет о тех, кто добровольно хочет заключить контракт на год с Силами обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 15 марта.
Направление на ВВК
Кандидаты должны получить направление, которое может формироваться двумя способами:
Электронное — через "Резерв+"
- позволяет выбрать место прохождения осмотра;
- содержит название, адрес и дату ВВК;
- имеет QR-код со всей информацией.
Бумажное — от командира воинской части или начальника центра рекрутинга
- содержит название ближайшей ВВК, дату медосмотра;
- выдается лично на руки.
Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра
При электронном направлении:
- руководитель ТЦК и СП (если ВВК по месту учета);
- командир воинской части или начальник центра рекрутинга (если ВВК при воинской части).
При бумажном направлении:
- командир воинской части или начальник
центра рекрутинга.
"Командиры воинских частей или начальники центров рекрутинга могут привлекать руководителей
ТЦК и СП для контроля процесса", — говорится в сообщении.
Прохождение медицинского осмотра
В Минобороны рассказали, что должностное лицо обеспечивает резервные временные промежутки в очереди на осмотр, первоочередной осмотр кандидатов в возрасте 18-24 года и присутствие представителей воинской части или ТЦК и СП.
Психиатрический осмотр
Должностное лицо определяет медицинское учреждение для осмотра, проверяет возможность бесплатного получения справки и направляет кандидата в кратчайшие
сроки.
"Учреждения здравоохранения могут быть
определены подразделениями по охране здоровья местных государственных администраций", — добавили в ведомстве.
Напомним, электронные направления на ВВК уже работают в тестовом режиме, а с 1 апреля их использование станет обязательным.
Также адвокаты объяснили, на что именно военнообязанным следует обращать внимание при получении повестки.
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