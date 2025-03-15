Как пройти военно-врачебную комиссию для кандидатов заключить контракт 18-24

Прохождение ВВК. Фото архивное: УНИАН

В Министерстве обороны Украины объяснили, как гражданам в возрасте 18-24 лет пройти военно-врачебную комиссию. Речь идет о тех, кто добровольно хочет заключить контракт на год с Силами обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 15 марта.

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Направление на ВВК

Кандидаты должны получить направление, которое может формироваться двумя способами:

Электронное — через "Резерв+"

позволяет выбрать место прохождения осмотра;

содержит название, адрес и дату ВВК;

имеет QR-код со всей информацией.

Бумажное — от командира воинской части или начальника центра рекрутинга

содержит название ближайшей ВВК, дату медосмотра;

выдается лично на руки.

Как получить направление. Фото: Минобороны

Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра

При электронном направлении:

- руководитель ТЦК и СП (если ВВК по месту учета);

- командир воинской части или начальник центра рекрутинга (если ВВК при воинской части).

При бумажном направлении:

- командир воинской части или начальник

центра рекрутинга.

"Командиры воинских частей или начальники центров рекрутинга могут привлекать руководителей

ТЦК и СП для контроля процесса", — говорится в сообщении.

Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра. Фото: Минобороны

Прохождение медицинского осмотра

В Минобороны рассказали, что должностное лицо обеспечивает резервные временные промежутки в очереди на осмотр, первоочередной осмотр кандидатов в возрасте 18-24 года и присутствие представителей воинской части или ТЦК и СП.

Прохождение медицинского осмотра. Фото: Минобороны

Психиатрический осмотр

Должностное лицо определяет медицинское учреждение для осмотра, проверяет возможность бесплатного получения справки и направляет кандидата в кратчайшие

сроки.

"Учреждения здравоохранения могут быть

определены подразделениями по охране здоровья местных государственных администраций", — добавили в ведомстве.

Психиатрический осмотр. Фото: Минобороны

Напомним, электронные направления на ВВК уже работают в тестовом режиме, а с 1 апреля их использование станет обязательным.

Также адвокаты объяснили, на что именно военнообязанным следует обращать внимание при получении повестки.