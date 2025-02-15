Контракт с ВСУ для юношей 18-24 года — какие должности смогут занимать добровольцы

Украинские военнослужащие находятся на службе. Фото: google.com

В Украине заработал новый проект от Министерства обороны, согласно которому юноши от 18 до 24 лет добровольно могут подписать годовой контракт на военную службу, присоединившись к Силам обороны. Таким лицам гарантируют достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и возможность выезжать за границу после окончания контракта.

Какие должности в рядах ВСУ смогут занимать 18-24-летние контрактники, рассказал народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, который опубликовал порядок реализации постановления.

Читайте также:

Какие должности предусматривает контракт для добровольцев 18-24 лет

Так, согласно документу, который обнародовал нардеп, добровольцы до 24 лет смогут рассчитывать на такие должности в армии:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Итак, как можно увидеть, это боевые должности, которые предусматривают непосредственное участие в боевых действиях на фронте.

Напомним, ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин также заявлял, что речь идет именно о четко определенных должностях, которые являются боевыми и предусматривают риск.

Однако он заверил, что военнослужащие, которые подпишут специальный контракт, будут достойно подготовлены. Речь идет о 45 днях базовой подготовки, от 14 дней профессиональной подготовки, в зависимости от того, какую должность будет занимать доброволец. Также отдельно будет выделено 14 дней для адаптации в бригаде.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

Ранее мы писали, какие выплаты обещают 18-24 летним добровольцам, которые подпишут контракт с ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что Третья штурмовая бригада открывает набор на тыловые должности.

Также мы информировали, куда могут отправить служить мужчин старше 50 лет.