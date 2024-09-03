Контрактники в ВСУ – отказ от контрактной службы – особенности процесса отказа

Военные ВСУ. Фото: novynarnia.com

Граждане, решившие пойти на контрактную службу в ВСУ, имеют право отказаться с этого года. До подписания контракта и зачисления в список какой-либо воинской части, этот отказ не требует никаких подписей и документов.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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В Украине отменили срочную службу, заменив ее базовой военной подготовкой для всех военнообязанных граждан от 18 до 25 лет.

Теперь в составе Вооруженных сил Украины есть только мобилизованные военные и те, кто подписал с ВСУ контракт.

Когда от контракта можно отказаться без документов

Украинцы, находящиеся на контрактной службе, могут уволиться из рядов ВСУ по некоторым обстоятельствам.

В одной ситуации можно оставить контрактную службу в армии без документов и подписей.

"Если Вы не призваны по мобилизации и не зачислены в списки воинской части, не подписали контракт — Вы не находитесь на военной службе, а значит, проходить процедуру увольнения Вам не нужно", — пояснила Неля Романенко.

Таким образом, до зачисления в состав какой-то части и подписания контракта гражданин может вернуться домой из ВСУ, не подписывая никаких документов.