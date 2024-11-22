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Контрактна служба у ЗСУ — як потрапити та скільки триває

22 листопада 2024 02:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Як оформити контракт у ЗСУ — на який термін та за якою спеціальністю
Громадянин підписує документ. Фото: Суспільне
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Українці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, можуть самостійно обирати спеціальність на сайті пошуку роботи. Контракт підписати можна на 1 рік, 3 роки, 5 років або ж до моменту, поки в Україні не закінчиться воєнний стан. 

Про це заявив заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ТЦК та СП майор Олег Щирський, повідомляє видання "Об'єктив".

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В чому перевага служби за контрактом

Представник ТЦК розповів, що наразі існує два варіанти поповнити ряди ЗСУ. Зокрема, підписати контракт або отримати повістку. Перевага в службі за контрактом полягає в тому, що людина має більше шансів потрапити в бажаний підрозділ та на бажану посаду.

Також Щирський пояснив, що робити людині, яка хоче пройти військову службу за контрактом.

"По-перше, їй необхідно обрати військову частину та спеціальність, за якою вона буде проходити військову службу. У який спосіб можна це зробити. По-перше, самостійно на сайтах пошуку роботи — Work.ua, Lobby X та інші. Розміщені понад 10 тисяч вакансій, де ви зможете обрати спеціальність, потім звʼязатися з рекрутерами цієї військової частини. І далі цей процес буде контролюватися цією військовою частиною", — розповів він.

Ще одним місцем, куди можна звернутися — це Центри рекрутингу української армії, які були створені на базі ЦНАПів. Наразі в Україні їх вже 44. Зокрема, два Центри рекрутингу розташовані безпосередньо у Харкові.

Резюмуючи це питання Щирський пояснив, що якщо людина успішно пройшла співбесіду з представниками Центру рекрутингу або військової частини, то в такому разі вона тримає письмову згоду. Далі, після проходження військово-лікарської комісії та збору усіх необхідних документів, військовозобов'язаний повинен оформити особисту справу. Після цього відбувається ще один етап — відбір в обласному ТЦК.

Куди далі направляють бажаючих служити в ЗСУ

Осіб, які успішно пройшли всі необхідні етапи, відправляють до військових частин або навчальних центрів.

Зокрема, до військових частин можуть бути направлені лише ті контрактники, які мають досвід служби меньше 10 років, причому за тією спеціальністю, яку обрали зараз.

Натомість, молодь віком до 25 років та ті, хто жодного разу не проходив військову службу, спершу відправляються до навчальних центрів.

"У навчальному центрі вони проходять базову військову підготовку, зараз 1,5 місяця. І після цього вони вже проходять фахову підготовку, залежно від того, яку спеціальність було обрано. Ну і люди вже направляються до військової частини, де вони будуть продовжувати свою військову службу", — додав Щирський.

Скільки триває військова служба

Представник ТЦК також розповів, що люди мають можливість обирати не лише спеціальність, а й термін військової служби. Молоді особи віком від 18 до 25 років можуть укласти контракт на один рік. Для інших бажаючих мінімальний термін служби становить три роки. Також доступні контракти на п’ять років або на період до завершення воєнного стану.

Як зазначає Щирський, після завершення терміну контракту військовослужбовець може демобілізуватися того ж дня. Для цього командир військової частини підписує відповідний наказ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як відбирають кандидатів на службу за контрактом у ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Україні змінили терміни проходження базової загальновійськової підготовки. Вчити по-новому почали вже з 1 листопада.

ЗСУ Україна війна в Україні ТЦК та СП контракт

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