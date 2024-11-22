Как оформить контракт в ВСУ — на какой срок и по какой специальности

Гражданин подписывает документ. Фото: Общественное

Украинцы, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту, могут самостоятельно выбирать специальность на сайте поиска работы. Контракт подписать можно на 1 год, 3 года, 5 лет или до момента, пока в Украине не закончится военное положение.

Об этом заявил заместитель начальника отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского ТЦК и СП майор Олег Щирский, сообщает "Объектив".

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В чем преимущество службы по контракту

Представитель ТЦК рассказал, что существует два варианта пополнить ряды ВСУ. В частности, подписать контракт или получить повестку. Преимущество в службе по контракту заключается в том, что у человека больше шансов попасть в желаемое подразделение и на желаемую должность.

Также Щирский объяснил, что делать человеку, который желает пройти военную службу по контракту.

"Во-первых, ему необходимо выбрать воинскую часть и специальность, по которой он будет проходить военную службу. Каким образом можно это сделать. Во-первых, самостоятельно на сайтах поиска работы - Work.ua, Lobby X и другие. Размещены более 10 тысяч вакансий, где вы сможете выбрать специальность, затем связаться с рекрутерами этой воинской части. И дальше этот процесс будет контролироваться этой воинской частью", — рассказал Щирский.

Еще одним местом, куда можно обратиться — это Центры рекрутинга украинской армии, которые были созданы на базе ЦНАПов. В Украине их уже 44. В частности, два Центра рекрутинга расположены непосредственно в Харькове.

Резюмируя этот вопрос, Щирский объяснил, что если человек успешно прошел собеседование с представителями Центра рекрутинга или воинской части, то в таком случае он получит письменное согласие. Далее, после прохождения военно-врачебной комиссии и сбора всех необходимых документов, военнообязанный должен оформить личное дело. После этого происходит еще один этап — отбор в областном ТЦК.

Куда дальше направляют желающих служить в ВСУ

Люди, которые успешноп рошли все необходимые этапы, отправляются в воинские части или учебные центры.

В частности, в воинские части могут быть направлены только те контрактники, которые имеют опыт службы менее 10 лет, причем по той специальности, которую выбрали сейчас.

Молодежь до 25 лет и те, кто ни разу не проходил военную службу, сначала отправляются в учебные центры.

"В учебном центре они проходят базовую военную подготовку, сейчас 1,5 месяца. И после этого они уже проходят профессиональную подготовку, в зависимости от того, какая специальность была выбрана. Ну и люди уже направляются в воинскую часть, где они будут продолжать свою военную службу", — добавил Щирский.

Сколько длится военная служба

Представитель ТЦК также рассказал, что у людей есть возможность выбирать не только специальность, но и срок военной службы. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт на один год. Для других желающих минимальный срок службы составляет три года. Также доступны контракты на пять лет или на период до завершения военного положения.

Как отмечает Щирский, по истечении срока контракта военнослужащий может демобилизоваться в тот же день. Для этого командир воинской части подписывает соответствующий приказ.

Напомним, недавно мы писали о том, как отбирают кандидатов на службу по контракту в ВСУ.

Также мы сообщали, что в Украине изменили сроки прохождения базовой общевойсковой подготовки. Учить по-новому начали уже с 1 ноября.