Контрактники після служби мають право на відстрочку: як її оформити

Контрактники після служби мають право на відстрочку: як її оформити

Дата публікації: 27 квітня 2026 04:30
Контрактники після служби мають право на відстрочку: як її оформити
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: NV

Після року служби за контрактом громадяни віком 18–25 років можуть отримати відстрочку. У такому разі вони впродовж 12 місяців після звільнення не підлягатимуть мобілізації. Автоматичної відстрочки немає — аби її оформити, треба подати заяву до ТЦК та СП.

Про це 25 квітня повідомили в Київському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як отримати відстрочку після року служби за контрактом

Першим кроком до оформлення відстрочки є подача заяви особисто на ім'я керівника ТЦК та СП. У документі треба зазначити прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, дату народження, адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання/перебування, адресу електронної пошти, контактний номер телефону.

Також до заявки треба додати документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом і підставу для звільнення зі служби.

Упродовж дня ТЦК має зареєструвати заяву, а впродовж трьох днів — внести інформацію про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників. 

"Якщо не подати заяву, відстрочка фактично не буде оформлена, навіть якщо є право на неї", — зазначили в регіональному військкоматі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що люди з інвалідністю мають право на відстрочку. Крім того, їм дозволяється перетинати кордон. Щоправда, для виїзду за межі України потрібно мати документ, який підтверджує наявність інвалідності.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку, якщо його мати має другу групу інвалідності. Наявність інших родичів цьому не завадить. Оформлення доступне і в "Резерв+", і у ЦНАПах.

відстрочка контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
