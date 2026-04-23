Мати з інвалідністю: наявність інших родичів не впливає на відстрочку

Дата публікації: 23 квітня 2026 12:20
Мати з інвалідністю: наявність інших родичів не впливає на відстрочку
Оформлення документів на відстрочку. Фото: Вінницький ОТЦК

Якщо мати військовозобов’язаного громадянина має другу групу інвалідності, він може оформити відстрочку для догляду за нею. У цій ситуації на відстрочку не може вплинути навіть наявність інших родичів. Оформити відстрочку можна через "Резерв+", а у випадку невдачі доведеться іти в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за матір’ю з інвалідністю

Військовозобов’язані громадяни України мають право на отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. Це право можна оформити у випадку наявності підстав, вказаних у законодавстві.

Одна із підстав для отримання такої відстрочки це догляд за близьким родичем. До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю.

Чоловік пояснив, що у його матері встановлена друга група інвалідності. Також, наголосив громадянин, у особи, над якою здійснюватиметься догляд, є ще один син, у якого в свою чергу також встановлена інвалідність (третьої групи).

Право на відстрочку є, реалізувати можна у два шляхи

Громадянин поцікавився, чи зможе він у такій ситуації отримати відстрочку від мобілізації. Юристи запевнили чоловіка, коментуючи його ситуацію, що відстрочка є цілком можливою.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Так, військовозобов'язаний може отримати відстрочку". Цю позицію підтримав і юрист Владислав Дерій: "Ви маєте 100%-ве право на відстрочку".

Дерій пояснив, як саме оформити відстрочку у такій ситуації. Юрист підкреслив: "Ви можете спробувати оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", але якщо не всі дані містяться в реєстрах, то отримаєте відмову, і Вам доведеться подавати документи в ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи впливає на можливість отримання відстрочки для догляду пенсійний вік батьків.

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем має кілька важливих факторів, які впливають на цей процес. Одним із таких факторів є пенсійний вік подружжя, для догляду за одним із членів якого оформлюється відстрочка.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібне спільне проживання для оформлення відстрочки для догляду.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не повинен надавати до ТЦК довідку про спільне місце проживання чи реєстрації. Такої умови у Постанові КМУ №560 щодо відстрочки за такою причиною не вказано.

інвалідність ЦНАП відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
