Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
З армії на військову кафедру і навпаки: права військовослужбовця

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 15:25
Навчання студентів на військовій кафедрі. Фото: dpu.edu.ua

Військовослужбовець, який проходить службу у Збройних силах України, має право вступити на навчання на військову кафедру. А студент, який навчається на військовій кафедрі, може підписати контракт на службу в ЗСУ. Та у обох випадках громадяни повинні враховувати нюанси процесів, а військовий має отримати дозвіл командира.

Військова кафедра та військова служба

Частина студентів під час навчання у вищому навчальному закладі має право пройти курс військової підготовки. Цей курс організований і проводиться при військовій кафедрі.

Військова кафедра є структурним підрозділом закладу вищої освіти. На військовій кафедрі готують офіцерів запасу.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна під час навчання на військовій кафедрі підписати контракт на військову службу. А також, чи може чинний військовослужбовець піти вчитися на військову кафедру.

Військовий має право вступити на військову кафедру

Юристи пояснили, що такі можливості законодавство громадянам надає. Але у кожному випадку є свої нюанси, на якій варто зважати.

Так, зазначив юрист Владислав Дерій, підписання контракту із ЗСУ під час навчання можливе. Дерій наголосив при цьому: "В такому випадку Ваше навчання буде призупинене до закінчення військової служби".

Так само, підкреслив юрист, можна і спробувати вступити на навчання на військовій кафедрі під час служби в ЗСУ. Владислав Дерій пояснив, про який нюанс йдеться: "Це можливо, якщо дозволить командир та це не буде перешкоджати виконанню обов'язків військової служби".

який статус надається студентам після закінчення військової кафедри.

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.

як отримати офіцерське звання після військової кафедри.

Після завершення військової кафедри при вищих навчальних закладах випускники мають право на отримання військового звання офіцера запасу. Для цього вони повинні відповідати низці умов: зокрема, пройти повний курс підготовки та скласти відповідні іспити.

ЗСУ військова служба військова кафедра
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації