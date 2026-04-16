З армії на військову кафедру і навпаки: права військовослужбовця

Навчання студентів на військовій кафедрі. Фото: dpu.edu.ua

Військовослужбовець, який проходить службу у Збройних силах України, має право вступити на навчання на військову кафедру. А студент, який навчається на військовій кафедрі, може підписати контракт на службу в ЗСУ. Та у обох випадках громадяни повинні враховувати нюанси процесів, а військовий має отримати дозвіл командира.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військова кафедра та військова служба

Частина студентів під час навчання у вищому навчальному закладі має право пройти курс військової підготовки. Цей курс організований і проводиться при військовій кафедрі.

Військова кафедра є структурним підрозділом закладу вищої освіти. На військовій кафедрі готують офіцерів запасу.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна під час навчання на військовій кафедрі підписати контракт на військову службу. А також, чи може чинний військовослужбовець піти вчитися на військову кафедру.

Військовий має право вступити на військову кафедру

Юристи пояснили, що такі можливості законодавство громадянам надає. Але у кожному випадку є свої нюанси, на якій варто зважати.

Так, зазначив юрист Владислав Дерій, підписання контракту із ЗСУ під час навчання можливе. Дерій наголосив при цьому: "В такому випадку Ваше навчання буде призупинене до закінчення військової служби".

Так само, підкреслив юрист, можна і спробувати вступити на навчання на військовій кафедрі під час служби в ЗСУ. Владислав Дерій пояснив, про який нюанс йдеться: "Це можливо, якщо дозволить командир та це не буде перешкоджати виконанню обов'язків військової служби".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який статус надається студентам після закінчення військової кафедри.

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як отримати офіцерське звання після військової кафедри.

Після завершення військової кафедри при вищих навчальних закладах випускники мають право на отримання військового звання офіцера запасу. Для цього вони повинні відповідати низці умов: зокрема, пройти повний курс підготовки та скласти відповідні іспити.