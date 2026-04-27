Контрактники после службы имеют право на отсрочку: как ее оформить

Украинские военнослужащие.

После года службы по контракту граждане в возрасте 18–25 лет могут получить отсрочку. В таком случае они в течение 12 месяцев после увольнения не будут подлежать мобилизации. Автоматической отсрочки нет — чтобы ее оформить, надо подать заявление в ТЦК и СП.

Об этом 25 апреля сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как получить отсрочку после года службы по контракту

Первым шагом к оформлению отсрочки является подача заявления лично на имя руководителя ТЦК и СП. В документе надо указать фамилию, имя и отчество, идентификационный налоговый номер, дату рождения, адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства/пребывания, адрес электронной почты, контактный номер телефона.

Также к заявке нужно приложить документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту и основание для увольнения со службы.

В течение дня ТЦК должен зарегистрировать заявление, а в течение трех дней внести информацию об отсрочке в Единый государственный реестр призывников.

"Если не подать заявление, отсрочка фактически не будет оформлена, даже если есть право на нее", — отметили в региональном военкомате.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Кроме того, им разрешается пересекать границу. Правда, для выезда за пределы Украины нужно иметь документ, подтверждающий наличие инвалидности.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнообязанный может получить отсрочку, если его мать имеет вторую группу инвалидности. Наличие других родственников этому не помешает. Оформление доступно и в "Резерв+", и в ЦПАУ.