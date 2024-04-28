Куда можно обратиться после получения повестки, кроме ТЦК — в Минобороны назвали альтернативу
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время, после вручения повестки военнообязанные имеют альтернативу обращению в ТЦК и СП.
Об этом рассказал Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона.
Куда можно обратиться после вручения повестки
По словам Бежевца, после вручения повестки мужчины могут прийти не в ТЦК, а в рекрутинговый центр, где идет набор на службу в Силы обороны Украины.
Он отметил, что наличие повестки не запрещает никоим образом прийти в центр рекрутинга. Таким образом, у военнообязанного есть возможность найти себя, понять, на какую вакансию можно податься, и подобрать для себя.
Представитель Минобороны объяснил, что в этом случае речь идет именно о повестке для уточнения учетных данных — это не касается тех, кто уже прошел ВВК и готовится к распределению.
"Даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", — добавил он.
Напомним, работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.
Также юрист объяснил, когда именно могут заработать ограничения права вождения для мужчин, которые уклоняются от мобилизации.
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