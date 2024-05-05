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Військових квитків скоро не стане — що це означає

5 травня 2024 05:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Україні для всіх військовозобов'язаних запровадять новий документ замість військового квитка
Працівник ТЦК перевіряє військові квитки у чоловіків. Фото ілюстративне: ЛОТЦК та СП/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні розробляють новий документ для військовослужбовців, резервістів та призовників. Він замінить старий військовий квиток

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв’ю Radio NV.  

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Отримання нового документу не буде обов'язковим. Військовозобов'язаний може користуватися військовим квитком старого зразка. Щоправда, у ньому треба зробити спеціальні відмітки.  

Полковник нагадав, що на перід воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) і пред’являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. 

"У нас зараз широкий спектр військово-облікових документів. Наприклад, ВОД для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату", – пояснив Глущенко.

Новий обліковий документ введуть в обіг після затвердження відповідної постанови Кабміну.

Ми писали, що українців із алкогольною та наркозалежністю можуть мобілізувати. Відповідні зміни прописані у "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Раніше Міноборони оголосило про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби. За новими правилами, члени ВЛК втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.

війна
військовий облік
Генштаб ЗСУ
мобілізація
військовий квиток

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