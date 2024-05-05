В Україні для всіх військовозобов'язаних запровадять новий документ замість військового квитка

Працівник ТЦК перевіряє військові квитки у чоловіків. Фото ілюстративне: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні розробляють новий документ для військовослужбовців, резервістів та призовників. Він замінить старий військовий квиток.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв’ю Radio NV.

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Отримання нового документу не буде обов'язковим. Військовозобов'язаний може користуватися військовим квитком старого зразка. Щоправда, у ньому треба зробити спеціальні відмітки.

Полковник нагадав, що на перід воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) і пред’являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

"У нас зараз широкий спектр військово-облікових документів. Наприклад, ВОД для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату", – пояснив Глущенко.

Новий обліковий документ введуть в обіг після затвердження відповідної постанови Кабміну.

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