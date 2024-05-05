Куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт — ответ представителя Генштаба

Очередь возле ТЦК. Фото: соцсети

Верховная Рада Украины в апреле приняла новый закон о мобилизации, после чего документ подписал Президент Владимир Зеленский. Закон должен вступить в силу 18 мая, а мужчины уже выстраиваются в очереди возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Какая ситуация сейчас в ТЦК и что изменится с 18 мая рассказал представитель Генштаба Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

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Очереди из мужчин под ТЦК

"Уже сейчас мы наблюдаем заинтересованность наших граждан, прибывающих в ТЦК с целью обновить свои данные, как это предусматривает закон. И несколько оживление происходит", — сказал представитель Генштаба.

Известно, что новый закон обязывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные.

Глущенко предполагает, что, возможно, мужчины таким образом показывают свою добросовестность или же волнуются, что этих 60 дней будет недостаточно для того, чтобы попасть в военкомат и обновить свои данные.

В то же время он отметил, что граждане, которые сделают это сейчас — после вступления закона в силу не будут обязаны вновь обновлять данные.

"Я хотел бы добавить, что ТЦК переведены на круглосуточную работу, 24/7. Когда мы наблюдаем определенные скопления людей в определенные часы работы, возможно, нужно спланировать свой визит в ТЦК таким образом, чтобы это не был час пик. Возможно, нужно прийти в восемь часов вечера, в девять — кому как удобно", — отметил Глущенко.

Что делать в случае, если ТЦК закрыт

Военный объяснил, что если вы не смогли попасть в ТЦК, то можно пожаловаться на горячую линию, номер которой находится на сайте Минобороны - 15-12.

Во время звонка необходимо указать причину, ТЦК, зафиксировать дату своего визита и время. И дальше там по установленному порядку будут разбираться, почему так случилось.

Также с 18 мая в Украине заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Поэтому у граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и непосредственно в ТЦК.

Таким образом, удастся разгрузить военкоматы и сделать более удобным способ обновления данных для граждан.

Напомним, согласно обновленному приказу Минобороны Украины о прохождении ВВК, военнообязанные с некоторыми опухолями пригодны к службе.

Также мы писали, что в Украине разрабатывается новый документ для военнослужащих, резервистов и призывников. Он заменит старый военный билет.