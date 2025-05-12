Боевая повестка во время лечения - когда можно не являться по боевой повестке

Мужчина на приеме у врача. Фото: Freepik

Если гражданин, получивший боевую повестку, находится на больничном, его не могут мобилизовать. Такой же вариант теоретически возможен и во время реабилитации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда боевую повестку можно проигнорировать

Боевая повестка, или же мобилизационное распоряжение, вручается гражданину, который уже прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он проигнорировать боевую повестку в ситуации, когда проходит лечение или реабилитацию после лечения.

"Уважительной причиной неявки по повестке в данном случае является больничный или лечение на стационаре", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Боевая повестка во время реабилитации

"Что касается реабилитации, то здесь надо смотреть рекомендации профильного врача", — подчеркнул юрист.

Айвазян пояснил, что в соответствии с рекомендациями будет понятно, надо ли обязательно идти в ТЦК, или можно проигнорировать мобилизационное распоряжение, ссылаясь на процесс реабилитации.

"Возможно, и в этом варианте можно иметь больничный", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли вручить боевую повестку забронированному.