Скандал в Івано-Франківській області – напружена зустріч ТЦК з людьми

Зустріч ТЦК із громадою Космача. Фото: скриншот

На Івано-Франківщині відбулася напружена зустріч співробітників ТЦК із громадою Космача. Люди налаштовані негативно та кидають на адресу військових гнівні заяви.

Відповідне відео опублікував Ян Доброносов у п'ятницю, 9 лютого

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Жителі села незадоволені тим, що в Україні продовжується мобілізація. Також їм не подобається, більше того, вони не розуміють, чому на війну не йдуть депутати.

"У нас оголошено війну в Україні? Відбиття агресії від кого? Від вас? Ми не розуміємо від кого. Чому людей забирають? Ось такі кулаки, які мають військовий досвід — туди на війну, а ми за вами. Що ви людей обманюєте", — каже місцева мешканка.

За словами жінки, співробітники ТЦК мають починати із себе, а не прикриватися простим народом.

"І не вдавайте, що Космач не воює. Наші хлопці воюють, захищають країну і віддають свої життя за це", — додала вона.

Наприкінці всі присутні почали кричати на адресу ТЦК-кашників слова "Ганьба", а ті стояли мовчки і не могли вимовити жодного слова.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу ТЦК та СП.

Тим часом екскомандир полку "Азов" Максим Жорін відреагував на скандал в Івано-Франківській області, де місцеві жителі побили жінку та звинуватили її у наведенні ТЦК.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що працівники ТЦК та СП мають припинити проводити рейди у маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах та інших місцях, які не відповідають цій процедурі.

Окрім того, у Львівській області вперше реалізують міжміністерський проєкт реформи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

А керівники ТЦК Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.