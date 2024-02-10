Скандал в Ивано-Франковской области - напряженная встреча ТЦК с людьми

Встреча ТЦК с громадой Космача. Фото: скриншот

В Ивано-Франковской области прошла напряженная встреча сотрудников ТЦК с громадой Космача. Люди настроены отрицательно и бросают в адрес военных гневные заявления.

Соответствующее видео опубликовал Ян Доброносов в пятницу, 9 февраля

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Жители села недовольны тем, что в Украине продолжается мобилизация. Также им не нравиться, более того, они не понимают, почему на войну не идут депутаты.

"У нас объявлена война в Украине? Отражение агрессии от кого? От вас? Мы не понимаем от кого. Почему людей уносят? Вот такие кулаки, имеющие военный опыт — туда на войну, а мы за вами. Что вы людей обманываете", — говорит местная жительница.

По словам женщины, сотрудники ТЦК должны начинать с себя, а не прикрываться простым народом.

"И не делайте вид, что Космач не воюет. Наши парни воюют, защищают страну и отдают свои жизни за это", — добавила она.

В конце все присутствующие начали кричать в адрес ТЦК-кашников слова “Ганьба”, а те стояла молча и не могли произнести ни слова.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную работу ТЦК и СП.

Тем временем экс-командир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на скандал в Ивано-Франковской области, где местные жители избили женщину и обвинили ее в наводке ТЦК.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что работники ТЦК и СП должны прекратить проводить рейды в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и других местах, которые не соответствуют этой процедуре.

Кроме того, во Львовской области впервые реализуют межминистерский проект реформы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

А руководители ТЦК Харьковской области доложили о ситуации и работе групп оповещения в области. Они заявили о положительной динамике мобилизации.