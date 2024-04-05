Лубинец заявил, что мобилизованные должны проходить длительную подготовку
Мобилизированные в армию украинцы должны проходить длительную подготовку, прежде чем их отправят на передовую. А те, кто отправлял новобранцев на фронт без подготовки должны понести наказание.
Об этом в интервью Суспільному сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Подготовка мобилизованных должна длиться минимум три месяца
"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен прежде сказать: минимум три месяца подготовка. Второе: по всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание. Иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории, которых действительно не очень много", — сказал он.
Лубинец отметил, что люди боятся общаться с военными на улице, потому что считают, что им дадут повестку и сразу отправят на фронт.
"Почему многие избегают общения с военными? Потому что ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую. Кто у нас проводил информационные кампании? Когда бы разъясняли, что будет длительный процесс подготовки, возможно, за границей, что после этого будет психологическая подготовка. Боевые командиры рассказывают, что людей, которые к ним приехали после подготовительных моментов, не направляют на передовую. Сначала они общаются с уже воевавшими. Потом смешивают группы, чтобы рядом с человеком не образованным была образована, чтобы передавала опыт", — добавил омбудсмен.
Напомним, Дмитрий Лубинец заявлял, что ТЦК не может задерживать людей на улице.
Также мы писали, что омбудсмен раскритиковал поправки к новому законопроекту о мобилизации относительно полномочий ТЦК.
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