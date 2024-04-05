Лубинец заявил, что мобилизованные должны проходить длительную подготовку

Дмитрий Лубинец. Фото: Суспільне

Мобилизированные в армию украинцы должны проходить длительную подготовку, прежде чем их отправят на передовую. А те, кто отправлял новобранцев на фронт без подготовки должны понести наказание.

Об этом в интервью Суспільному сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Подготовка мобилизованных должна длиться минимум три месяца

"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен прежде сказать: минимум три месяца подготовка. Второе: по всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание. Иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории, которых действительно не очень много", — сказал он.

Лубинец отметил, что люди боятся общаться с военными на улице, потому что считают, что им дадут повестку и сразу отправят на фронт.

"Почему многие избегают общения с военными? Потому что ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую. Кто у нас проводил информационные кампании? Когда бы разъясняли, что будет длительный процесс подготовки, возможно, за границей, что после этого будет психологическая подготовка. Боевые командиры рассказывают, что людей, которые к ним приехали после подготовительных моментов, не направляют на передовую. Сначала они общаются с уже воевавшими. Потом смешивают группы, чтобы рядом с человеком не образованным была образована, чтобы передавала опыт", — добавил омбудсмен.

Напомним, Дмитрий Лубинец заявлял, что ТЦК не может задерживать людей на улице.

Также мы писали, что омбудсмен раскритиковал поправки к новому законопроекту о мобилизации относительно полномочий ТЦК.