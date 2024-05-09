Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК — українцям розповіли про наслідки

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: АрміяInform

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно до нового закону, з 18 травня 2024 року військовозобов'язані чоловіки матимуть 60 днів, щоб оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Для тих, хто проігнорує таку вимогу, передбачили покарання.

Що чекає на українців, які не оновлять дані, читайте далі у нашому матеріалі.

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Відповідно до встановлених у законі №3633-IX норм, якщо впродовж 60 днів (до 18 липня) військовозобов'язана особа не поновила свої дані, ТЦК має право звернутися до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку. Правоохоронці будуть намагатися знайти такого громадянина.

Як зазначають деякі юристи, найімовірніше, поліція приїде за місцем проживання особи й вже звідти може забрати її до ТЦК. Якщо ж порушника не знайдуть — інформацію повернуть до ТЦК.

Тоді наступним кроком буде відправлення ухилянту так званої "вимоги" від ТЦК. Цей документ передбачає, якщо впродовж 10 днів військовозобов'язаний не з'явиться у територіальному центрі комплектування, то ТЦК матимуть законні підстави звернутися до суду з позовом на обмеження прав. Так громадянина можуть позбавити права керувати транспортним засобом.

При цьому на порушника автоматично накладатиметься штраф. Його розмір становитиме від 17 до 25,5 тис. грн. Його несплата може призвести до арешту майна та обмеження особистих рахунків у банку, простимими словами — можуть заблокувати картку.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як каратимуть українців, які так і не стали на військовий облік

Набагато гірша ситуація для тих, хто за третій рік повномасштабної війни так і не встав на військовий облік. Поліція має право доставити таку особу до ТЦК у примусовому порядку.

Причому це може статися будь-де: прямо на вулиці, при перевірці документів на блокпосту, при візиті на місце роботи тощо.

Важливо зауважити, якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. Тобто, до людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення.

Підкреслюємо, захист Батьківщини — обов'язок кожного громадянина нашої країни. У разі свідомого ухилення від призову, варто готуватися до відповідних правових наслідків.

Раніше ми повідомляли, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

Нагадаємо, ми писали, чи зможуть чоловіки одружуватися без військового квитка.

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